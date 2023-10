Développement durable: la mairesse de Montréal nommée dans un groupe consultatif de l’ONU

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, va siéger au Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales, à l’initiative du secrétaire général de Nations Unies.

Formé de 15 élus locaux originaires des cinq continents, ainsi que de cinq élues et élus d’autorités nationales, ce groupe aura le mandat de renforcer la participation des collectivités locales et régionales aux processus qui mèneront à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du Nouveau Programme pour les villes de l’ONU.

L’invitation adressée par Antonio Guterres à la mairesse de Montréal intervient dans le sillage de la tenue à Montréal de la conférence internationale Adaptation Futures 2023, qui a réuni début octobre plus de 1500 experts en développement durable.

«Face à l’urgence climatique, les villes sont sur la ligne de front et doivent relever d’importants défis afin d’adapter leur territoire et d’assurer la santé, la sécurité et la qualité de vie de leurs populations», a indiqué la mairesse Plante.

«Notre administration a toujours fait valoir la nécessité d’entendre la voix des villes, qui sont les premières à saisir la réalité quotidienne des citoyennes et des citoyens et à répondre à leurs besoins», a mentionné Mme Plante.

«Ma participation au sein du Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales de l’ONU permettra à Montréal de s’inspirer des meilleures pratiques et de soutenir les décisions ambitieuses [...] pour minimiser les impacts des changements climatiques», a-t-elle ajouté.

Parmi les maires qui vont siéger dans ce groupe consultatif figurent notamment le maire de New York, Eric Adams, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Londres Sadiq Khan et la mairesse de la capitale marocaine, Rabat, Asmaa Rhlalou.