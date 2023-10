Donald Trump poursuit l'auteur d'un rapport sur ses liens supposés avec la Russie

Son rapport controversé sur des liens supposés de Donald Trump avec la Russie, évoquant notamment sans preuve une vidéo avec des prostituées, avait déclenché une tempête politique en 2017: un ex-espion britannique fait face lundi à la justice à Londres.

L'ex-président américain, de nouveau candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, poursuit Christopher Steele, 59 ans, et la société de renseignement privée Orbis Business Intelligence, fondée par cet ancien agent des services de renseignements britanniques, au nom de la loi sur la protection des données.

Mandaté par le camp démocrate pendant la campagne pour l'élection américaine de 2016, Christopher Steele avait compilé des renseignements bruts, non vérifiés liant Donald Trump à la Russie.

Certaines de ses découvertes ont alimenté l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui au terme de deux ans passés sur cette affaire a conclu qu'il existait des preuves d'ingérences russes dans la campagne électorale, mais pas celles d'une collusion avec l'équipe de Donald Trump.

Getty Images via AFP

«Le président Trump ouvre cette affaire parce qu'il cherche à faire valoir ses droits légaux (...) sur le fait que les déclarations contenues dans ces mémorandums sont fausses», a affirmé à l'audience à la Haute Cour de Londres son avocat Hugh Tomlinson.

Il vise en particulier deux notes de ce rapport qui décrivent les prétendues orgies auxquelles aurait participé Donald Trump à Saint-Pétersbourg, ainsi que d'autres avec des prostituées à Moscou.

Si l'ancien président américain, qui n'était pas présent à l'audience, reconnaît que la société de conseil Orbis n'est pas responsable de la publication du rapport, il estime que c'est elle qui a «traité» les données contenues dans le rapport.

De son côté, les avocats de la société Orbis ont demandé l'abandon des poursuites lancées dans le seul but de «harceler Orbis et M. Steele et d'entretenir des griefs anciens».

Selon eux, leurs clients ne «sont pas responsables» des éventuelles atteintes à la réputation de Donald Trump causées par la publication à leur insu du rapport.

AFP

Les audiences doivent se poursuivre mardi.

Publié par le site internet Buzzfeed dix jours avant l'investiture de Donald Trump en janvier 2017, ce rapport faisait état de nombreuses allégations compromettantes sur l'ancien président américain, notamment l'existence - jamais confirmée - d'une vidéo à caractère sexuel impliquant des prostituées et filmée lors d'un déplacement de Donald Trump à Moscou.

Il évoquait également des échanges d'informations pendant près d'une décennie avec le Kremlin et suggérait que le président russe Vladimir Poutine avait «soutenu et dirigé» une opération pour «faire monter» la candidature de Donald Trump à la présidentielle américaine depuis «au moins cinq ans».

Christopher Steele l'avait auparavant transmis au FBI, qui s'était appuyé sur certains passages pour mettre des proches du milliardaire républicain sous surveillance.

Getty Images via AFP

Donald Trump avait dénoncé ce rapport comme mensonger, tandis qu'une enquête du quotidien The New Tork Times avait montré qu'aucune preuve ne venait confirmer les affirmations qu'il contenait.

En octobre 2020, une plainte en diffamation de l'homme d'affaires russe Alexeï Goubarev, cité dans le même rapport, avait été rejetée par la justice britannique, qui avait estimé que si les références à M. Goubarev étaient bien diffamatoires, il n'avait pas pu prouver que l'ex-espion était responsable de leur publication.

Dans son témoignage versé à la procédure, Christopher Steele avait alors affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de divulguer les informations en cause et que s'il avait été au courant, il aurait fait «tout ce qui était en (son) pouvoir pour l'empêcher».

En novembre 2021, Igor Danchenko, un analyste russe et ancien consultant du renommé centre de réflexion Brooking Institutions, a été inculpé de faux témoignage pour avoir menti aux enquêteurs du FBI sur les sources fournies à Christopher Steele pour son rapport.