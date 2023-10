Le grand retour de la comédienne Louise Laparé au petit écran

Louise Laparé s’est faite discrète au petit écran depuis 10 ans, mais elle revient par la grande porte en incarnant l’ancienne membre de la secte de Sainte-Piété Manon Lussier, la mère d’Élisabeth (Marie-Joanne Boucher), dans la série de TVA.

Opérée aux deux hanches au printemps 2022, la comédienne de 73 ans se qualifie de «bionique».

Dans une forme resplendissante, elle continue de pêcher régulièrement avec sa «chum de fille» Suzanne Beaudet et, dans un mois, cela fera 44 ans qu’elle partage son quotidien à la campagne avec le comédien Gaston Lepage, loin du brouhaha de la ville.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Ça part d’un bon vouloir, il faut vouloir faire un bout de chemin ensemble et ça part de beaucoup d’amour, et c’est encore beaucoup d’amour, c’est ça qui est formidable», a-t-elle confié à l’Agence QMI au sujet de la complicité avec son partenaire de vie.

Dix ans après son dernier projet à la télé, dans la série Mon meilleur ami, Louise Laparé est enfin de retour, et avec un rôle costaud par-dessus le marché.

Ces dernières années, elle a animé une émission de pêche sur UnisTV et une émission de cuisine à TFO, elle a aussi tourné pour André Forcier, en plus de faire beaucoup de coaching sur les plateaux de cinéma, mais voilà que le jeu la ramène à l’avant-scène avec un personnage qui ne passera pas inaperçu.

Un «arc trouble»

Louise Laparé a accepté immédiatement le rôle quand elle a découvert l’«arc trouble» de Manon Lussier.

«Je n’ai jamais joué dans ces ombres-là et ça m’a tout de suite interpellée. Mon personnage est marqué par la vie et a été interné à Pinel pendant des années. C’est une femme forte, mais déséquilibrée. Les textes sont fascinants et j’ai toujours hâte de lire les prochains», a-t-elle confié.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Elle dévore ses propres scènes et celles de son personnage plus jeune, incarné par Larissa Corriveau.

«Ça me permet de me plonger dans les deux époques et d’aller tirer le plus d’information et de matériel émotif possible, parce que Manon a vécu des choses extrêmement perturbantes. Elle a été mariée avant d’entrer dans la secte puis a tout quitté après être tombée follement amoureuse du gourou. La quête de vérité avec un personnage déséquilibré, ça rend ça particulièrement intéressant et la ligne est fine», a ajouté celle qui qualifie Sorcières de «gros défi» dans sa carrière.

«Tout est dans le détail, dans les subtilités, dans le non-dit et dans les joies comme dans les souffrances de cette expérience humaine. Le déséquilibre, ça peut aller très loin. J’en parlais avec la réalisatrice Myriam Verreault et elle m’a dit dès le départ: fais-toi plaisir!»

Une première scène émouvante et perturbante

Manon fait son apparition ce lundi dans Sorcières alors que sa fille Beth lui rend visite à sa résidence après des années de silence.

La femme semble désorientée, mais tout de même émue de la revoir. Elle dit avoir été reniée par tout le monde, sauf Gaétane (Hélène Grégoire), qui lui a trouvé sa résidence intermédiaire.

Dès que Beth lui parle de ses demi-sœurs Joanne (Céline Bonnier) et Agnès (Noémie O’Farrell), Manon s’illumine et revisite ses souvenirs à la secte, mettant la table pour une scène aussi émouvante que perturbante.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Elle explose carrément de joie quand sa fille évoque l’enfant roux qui a été retrouvé au pied des chutes de Sainte-Piété, au début des intrigues écrites par les auteurs principaux Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet.

Et elle devient carrément surexcitée, criant même au miracle, lorsque Beth évoque la prophétie de Louise (Alexa-Jeanne Dubé).

Bref, on n’a pas fini de creuser pour comprendre toutes les ramifications de cette histoire très intrigante et engageante.

Produite par Amalga, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Sorcières est présentée chaque lundi, à 20h, à TVA. On peut la rattraper sur TVA+.