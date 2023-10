EN DIRECT | 10e jour de guerre Israël-Hamas

Le conflit armé que mène l’armée israélienne pour anéantir l’organisation du Hamas en en est à sa 10e journée d’offensive. Voici les derniers développements en temps réel.

18h30 | Les employés non-essentiels de l'ambassade du Canada en Israël reçoivent la directive de quitter le pays

16h30 | Le Hamas diffuse la vidéo d'«une des prisonnières à Gaza»

Sur cette vidéo, impossible à authentifier dans l'immédiat, on voit une jeune femme éveillée et allongée, blessée au bras.

La légende indique qu'elle a été enlevée «au premier jour» de l'attaque du Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre.

15h49 | Trudeau demande la libération des otages retenus par le Hamas

Justin Trudeau demande la libération de «tous les otages» détenus par le Hamas, dont trois Canadiens portés disparus qui «pourraient être tenus en otage».

15h40 | Un chien trouvé seul et traumatisé après le massacre d’une famille

Une vidéo choquante montre un chien de compagnie d'une famille qui refuse de quitter le lit où dormaient les enfants avant d’être assassinés par le Hamas.

15h30 | Le Hamas dit «ne pas avoir peur» d'une offensive terrestre israélienne

«La menace de l'occupation (Israël, NDLR) de lancer une offensive terrestre contre notre peuple ne nous fait pas peur et nous y sommes prêts», déclare le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Obeida, dans un enregistrement audio.

14h45 | La Turquie discute de «libération» des otages avec le Hamas

Le chef de la diplomatie turque s'est entretenu par téléphone avec le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh sur la «possibilité» de libérer des otages.

14h30 | Israël armera plus de civils pour défendre les villes

La police israélienne annonce qu'elle commencera à armer des civils pour accélérer la réponse en cas d'attaque ou de situation de crise dans les villes du pays.

13h25 | Le Canada recommande aux voyageurs d'éviter le Liban

« Évitez tout voyage non essentiel au Liban en raison de la situation sécuritaire imprévisible, du risque accru d’attentats terroristes et du conflit armé avec Israël.

La situation en matière de sécurité peut se détériorer sans préavis. Des avertissements régionaux sont en vigueur et vous devriez continuer d’éviter tout déplacement au sud du fleuve Litani.

Si le conflit armé s'intensifie, les moyens commerciaux pour quitter le pays pourraient être affectés. La capacité du gouvernement du Canada à fournir des services consulaires pendant un conflit actif, y compris l'évacuation des citoyens, peut être limitée», peut-on lire sur le site internet du gouvernement fédéral.

12h58 | Colombie: le ministre des Affaires étrangères exhorte l'ambassadeur d'Israël à «quitter» le pays

Alvaro Leyva | AFP

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a demandé lundi à l'ambassadeur de «s'excuser et partir», après les réactions de la diplomatie israélienne aux commentaires du président Gustavo Petro sur le conflit entre Israël et le Hamas.

M. Leyva a qualifié de «grossièreté insensée» sur son compte X (ex-Twitter) les propos de l'ambassadeur Gali Dagan envers le président Petro, qui avait comparé les représailles d'Israël contre Gaza après les attaques violentes du Hamas à la persécution des juifs par les nazis.

12h54 | L'Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza

«Les Palestiniens à Gaza ont besoin d'aide humanitaire», c'est pourquoi «nous lançons un couloir humanitaire via l'Égypte. Les deux premiers vols vont partir cette semaines, et ils apporteront du matériel humanitaire à Gaza», a précisé Mme Von der Leyen depuis Tirana, en Albanie.

12h50 | Israël: le Liban doit tout faire pour rester à l'écart d'un engrenage

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a appelé lundi à Beyrouth le Liban à «tout faire» pour rester à l'écart d'un «engrenage» qui l'entraînerait dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Catherine Colonna | AFP

«Les responsables libanais ont aussi une responsabilité à cet égard, pour éviter que le Liban ne soit entraîné dans un engrenage, dont il ne se relèverait pas», a déclaré Mme Colonna lors d'une conférence de presse à Beyrouth, dernière étape d'une tournée régionale qui l'a menée en Israël et en Egypte.

12h19 | Notre journaliste fait le point sur le 10e jour de la guerre Israël-Hamas

12h05 | Désinformation sur TikTok: plus de 500 000 vidéos supprimées sur la guerre en Israël

La guerre qui oppose Israël au Hamas n’échappe pas au phénomène de désinformation sur les médias sociaux, à tel point que TikTok a dû mettre les bouchées doubles pour contrôler les informations qui circulent depuis plus d’une semaine sur sa plateforme.

11h07 | Une ambulance de la bande de Gaza frappée par des tirs israéliens

Les images de civils de la bande de Gaza, victimes des tirs d’Israël, continuent d’affluer sur les fils de presse.

Lundi, la Société du Croissant-Rouge palestinien a partagé une séquence vidéo du moment où il est possible de voir une frappe aérienne israélienne secouer une ambulance remplie de médecins et de civils blessés qui tentent de se protéger.

10h49 | Sans aide à Gaza, une «vraie catastrophe» aura lieu dans 24h, avertit l'OMS

MEGA/WENN

«Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant» à Gaza et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à «préparer les certificats de décès», affirme dans un entretien à l'AFP le patron régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'ONU avait de longue date décrété le micro-territoire palestinien «invivable en 2020», notamment du fait du blocus israélien qui dure depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il est devenu «un siège complet» sur ordre d'Israël en réponse à l'attaque lancée le 7 octobre par le Hamas palestinien, au pouvoir à Gaza, sur le sol israélien, qui a fait plus de 1 400 morts.

10h17 | Sirènes d'alerte à la roquette entendues à Jérusalem

Des sirènes d'alerte à la roquette ont été entendues à Jérusalem lundi après-midi, au dixième jour d'une guerre entre Israël et le Hamas palestinien, selon des journalistes de l'AFP sur place.

9h52 | Des soldates abattues froidement par le Hamas

Les images de la tuerie perpétrée par le Hamas en Israël la semaine dernière se multiplient sur les réseaux sociaux, comme Telegram. De nombreuses images et vidéos extrêmement difficiles à regarder sont relayés sur différents groupes d’information.

Telegram «South first responders»

9h28 | Des centaines de Gazaouis massés à la frontière avec l'Égypte

Des centaines de Palestiniens sont massés lundi dans le sud de la bande de la Gaza dans l'espoir d'une ouverture du point de passage de Rafah qui leur permettrait d'échapper à la guerre entre le Hamas et Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Photo AFP

8h36 | Poutine s'entretient avec les dirigeants israélien, iranien, égyptien, syrien et de l'Autorité palestinienne

Vladimir Poutine doit s'entretenir lundi par téléphone avec le président égyptien Al-Sissi, celui de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après avoir appelé dans la journée les dirigeants iranien Ebrahim Raïssi et syrien Bachar al-Assad.

AFP

8h29 | Un navire évacuant des Américains a quitté Israël pour Chypre

Un navire évacuant des ressortissants américains a quitté lundi Israël pour Chypre, a constaté une équipe de l'AFP dans le port de Haïfa, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

7h52 | Biden annule un déplacement au Colorado, alimentant les spéculations sur un éventuel voyage en Israël

AFP

7h09 | Gaza : le chef de l'humanitaire à l'ONU au Proche-Orient mardi

Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU, a annoncé qu'il se rendrait mardi au Proche-Orient pour «aider aux négociations» sur l'acheminement de l'aide à Gaza.

AFP

6h47 | Guerre Israël-Hamas: TikTok dit avoir supprimé plus de 500 000 vidéos et 8000 directs

TikTok a annoncé avoir supprimé plus de 500 000 vidéos et fermé 8000 diffusions en direct liées au conflit Israël-Hamas, quelques jours après une mise en garde de l'UE qui lui a rappelé son obligation de lutter contre les contenus illégaux.

AFP

6h05 | Guerre Hamas-Israël: onze journalistes palestiniens tués (syndicat palestinien)

Onze journalistes palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée après l'attaque du mouvement islamiste sur le sol israélien le 7 octobre, a déclaré lundi le syndicat palestinien des journalistes.

AFP

5h26 | La Ligue arabe exige l'arrêt des «opérations militaires» à Gaza et des «corridors» humanitaires

Le chef de la Ligue arabe a «exigé» lundi «l'arrêt immédiat des opérations militaires» dans la bande de Gaza et la mise en place de «corridors» pour aider la population, au dixième jour d'une guerre entre Israël et le Hamas palestinien qui a fait des milliers de morts.

AFP

5h20 | Olaf Scholz va se rendre mardi en Israël

Le chancelier allemand Olaf Scholz va se rendre mardi en Israël pour exprimer sa solidarité envers ce pays depuis l'offensive surprise du Hamas le 7 octobre, affirment lundi des médias allemands et israéliens.

AFP

5h09 | Un million d'habitants de Gaza fuient, Israël se prépare à l'offensive

Plus d'un million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Gaza, pendant qu'Israël continue lundi à masser des troupes aux abords du territoire palestinien en vue d'une offensive terrestre imminente contre le Hamas.

AFP

4h53 | Israël affirme que 199 otages ont été capturés par le Hamas

L'armée israélienne a affirmé lundi que 199 personnes avaient été capturées par le mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre, d'après un bilan actualisé. Un précédent bilan, diffusé dimanche, faisait état de 155 otages.

AFP

4h40 | Blinken de retour en Israël pour des discussions de crise

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est de retour en Israël lundi, dans le cadre de sa tournée de crise au Moyen-Orient après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en Israël ayant provoqué une nouvelle guerre. Blinken, qui s'est notamment rendu ces derniers jours en Arabie saoudite, en Égypte et au Qatar, est arrivé à Tel-Aviv.

AFP

4h03 | Hommage au professeur tué en France: un «État impitoyable» face au terrorisme

La France rend hommage lundi à l'enseignant tué par un ex-élève radicalisé dans le nord du pays et au professeur Samuel Paty assassiné il y a trois ans, le président Emmanuel Macron appelant à être «impitoyable» face à l'idéologie terroriste.

AFP

3h44 | «Pas de cessez-le-feu» à ce stade entre le Hamas et Israël

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'il n'y avait "pas de cessez-le-feu" à ce stade entre Israël et le Hamas palestinien, au dixième jour d'une guerre ayant fait des milliers de morts.

AFP

3h13 | Gaza: environ 2750 personnes tuées dans des frappes israéliennes

Environ 2750 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, d'après un bilan actualisé diffusé lundi par le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le micro-territoire palestinien.

Les frappes israéliennes, en représailles à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, se poursuivent sur Gaza. Elles ont également fait «plus de 9700 blessés», d'après le ministère du Hamas.

AFP

00h16 | Biden condamne le meurtre d’un enfant musulman

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre d’un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un «acte de haine horrible», lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas.