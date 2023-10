En quatre mois: 700 000$ de biens illicites saisis à la prison de Cowansville

En quatre mois seulement, des objets illicites et des stupéfiants de contrebande d’une valeur de 700 000$ auraient été saisis au pénitencier à sécurité moyenne de Cowansville, en Estrie.

C'est du moins ce qu'a avancé le Syndicat des agents correctionnels fédéraux, qui craint pour la sécurité des détenus et des employés.

Le syndicat relie notamment l’augmentation fulgurante des saisies, notamment à l’utilisation grandissante de drones. De plus en plus de drogues, tabac, cellulaires et même de lames en céramique servant à la fabrication d'armes artisanales y sont livrés.

Les colis sont déposés sur la cour extérieure de l'établissement carcéral, souvent directement à la fenêtre de la cellule du détenu qui souhaite en faire la contrebande.

Les colis sont soit récupérés par les détenus lors de sorties, soit déposés à proximité de la fenêtre de leur cellule. Dans ce dernier cas, ils réussissent à utiliser une corde avec un crochet afin de le ramener à l'intérieur et remettre la fenêtre en place comme si de rien n’était.

Ainsi, de mai à septembre, 49 téléphones cellulaires, plus de 315 grammes de haschich, 413 grammes de marijuana, 46 grammes de cocaïne et plus de 5 250 comprimés de méthamphétamine auraient été saisis à cette prison, d’après le syndicat.

Les détecteurs de drone sont cependant désuets et n'arrivent qu'à intercepter un drone sur 20 environ, a déploré le syndicat.

Ce trafic à l'intérieur des murs est aussi souvent source de conflits et d'agressions.

Le constat est le même à l'autre pénitencier à sécurité moyenne de la région à Drummondville. Lors de deux saisies distinctes ces derniers mois, la valeur des stupéfiants et du tabac saisis s'établissait à 306 000 $. En septembre, des lames de scie ont même été confisquées.

Afin d’enrayer ce fléau, le syndicat demande de meilleurs équipements de détection pour lutter contre la contrebande et l'ajout de personnel pour assurer une plus grande surveillance.