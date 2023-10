EN VIDÉO | Une ambulance de la bande de Gaza frappée par des tirs israéliens

Les images de civils de la bande de Gaza, victimes des tirs d’Israël, continuent d’affluer sur les fils de presse.

• À lire aussi: EN DIRECT | 10e jour de guerre Israël-Hamas

• À lire aussi: La vidéo choquante de soldates blessées abattues froidement par le Hamas divulguée

• À lire aussi: Sans aide à Gaza, une «vraie catastrophe» aura lieu dans 24h, avertit l'OMS

Lundi, la Société du Croissant-Rouge palestinien a partagé une séquence vidéo du moment où il est possible de voir une frappe aérienne israélienne secouer une ambulance remplie de médecins et de civils blessés qui tentent de se protéger.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le lieu ni la date de la séquence. Toutefois, le 8 octobre dernier, le complexe d’entraînement militaire d’Ansar a été visé par des tirs d’Israël.

L’ambulance a été frappée alors qu’elle se trouvait à proximité de l’endroit, rapporte Reuters.

Sur la vidéo, on voit des civils blessés évacués en urgence totale par ambulance. La vidéo semble être filmée grâce à une caméra corporelle d’un travailleur de la santé. Dans le véhicule d’urgence, une femme est allongée, une enfant à ses côtés, un autre civil, un travailleur de la santé, ainsi que la personne qui filme.

Écoutez la chronique de Joseph Facal via QUB radio :

Une déflagration frappe le véhicule, la femme et l’enfant crient. Les tirs se poursuivent. Une autre déflagration est entendue au loin. L’ambulance est évacuée à la course et tout le monde en sort. On peut voir une autre ambulance immobilisée au loin alors que les tirs se poursuivent.

L’armée israélienne a bombardé la bande de Gaza avec une puissance de feu sans précédent depuis que le groupe militant palestinien Hamas, qui dirige l’enclave, a lancé la plus grande attaque contre Israël depuis la guerre du Yom Kippour en 1973, tuant plus de 1 300 personnes.

Les plus de deux millions d'habitants de Gaza, assiégés depuis plus d'une semaine, se préparent désormais à une invasion terrestre israélienne.

Les autorités de Gaza ont déclaré qu'au moins 2 750 personnes avaient été tuées jusqu'à présent par les frappes israéliennes, dont un quart d'enfants, et près de 10 000 blessées.

Un millier d'autres personnes étaient portées disparues et seraient sous les décombres à Gaza.