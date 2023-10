Épargner pour sa retraite est un travail à long terme qui doit commencer le plus tôt possible et nécessite de prendre un certain risque, estime Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine.

«Peu importe votre âge, si vous avez 30 ans, 35 ans, 45 ans ou 55 ans, si vous n’avez jamais commencé, le meilleur moment, c’est maintenant», a-t-il affirmé en entrevue à l’émission «À vos affaires».

Selon M. Jutras, en matière d’épargne pour la retraite, le temps c’est de l’argent.

«Tout le temps qu’on va avoir devant nous va valoir énormément d’argent sur une longue période de temps», explique le planificateur financier.

«Plus tôt on commence, plus on se donne du pouvoir pour la retraite», résume Jean-Sébastien Jutras.

L’épargne et le risque

À titre d’exemple, voici combien vous devriez épargner chaque mois pour avoir 1 million de dollars à 65 ans, avec un rendement de 5%.

«Ça ne veut pas dire que c’est un million que ça prend, mais l’important c’était de démontrer que plus on commence jeune, plus le temps nous permet de faire de l’argent», indique M. Jutras.

En comparaison, voyez combien d’argent vous devrez mettre de côté mensuellement avec un rendement de 1%.

En plus de commencer à épargner tôt, le planificateur financier soutient qu’il faut viser un rendement de 5% afin d’éviter d’avoir à épargner une trop grande partie de ses revenus.

«On se rend compte que finalement de ne pas prendre de risque, ça peut devenir plus risqué que prendre un peu de risque», clame Jean-Sébastien Jutras.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.