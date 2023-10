La tombe d'Aaron Carter a été dévoilée

La soeur jumelle d'Aaron Carter, Angel, a révélé où reposait son frère.

L'interprète d'I Want Candy, âgé de 34 ans, a été retrouvé mort à son domicile californien en novembre dernier. Angel Carter s'est rendue sur les réseaux sociaux vendredi pour partager une photo de ce qui semblait être une plaque commémorative en hommage à son frère décédé.

« Le portrait d'Aaron a été placé ce matin au Forest Lawn d'Hollywood Hills, a-t-elle écrit sur Instagram. Il adorait ses fans, et je sais à quel point cela signifierait pour lui d'avoir maintenant une dernière demeure où nous pourrions tous célébrer sa vie. »

La photo d'accompagnement montrait des fleurs déposées près d'une plaque portant une gravure du visage d'Aaron Carter et les mots : « En mémoire d'Aaron. Aaron Carter 1987 - 2022. Frère, fils, ami et père bien-aimé de Prince Carter ».

Elle a également appelé ses fans à rendre hommage à Aaron au cimetière de Los Angeles. « Je vous invite à visiter le cimetière, à partager vos souvenirs et à ne jamais oublier qui était Aaron au plus profond de lui-même », a-t-elle ajouté.

Angel Carter a été dévastée par la perte de son frère et s'est rendue sur les réseaux sociaux pour commémorer son décès après l'annonce de la nouvelle. « Mon drôle, doux Aaron, j'ai tellement de souvenirs de toi et moi, et je promets de les chérir », avait-elle écrit sur Instagram. « Je sais que tu es en paix maintenant. Je te porterai avec moi jusqu'au jour où je mourrai et où je te reverrai. »

Une autopsie a conclu qu'Aaron Carter était mort par noyade suite à l'ingestion de drogues et à l'inhalation de gaz.