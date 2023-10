Les collaborateurs de l’émission «La Joute» estiment que la présence de Frédéric Beauchemin au conseil général du PLQ, quelques jours après son exclusion du caucus, a provoqué un profond malaise durant le week-end.

Selon Yasmine Abdelfadel, la présence du député de Marguetite-Bourgeoys a monopolisé l’attention pour les mauvaises raisons.

«Il était dans la salle et il devait applaudir son caucus qui venait de le mettre dehors. C’était assez particulier», a mentionné la jouteuse.

«C’était le congrès où on parlait de boussole pour le Parti libéral et avec l’épisode Fred Beauchemin, on se demande si la boussole n’était pas celle qu’on voyait dans Pirates des Caraïbes quand l’aiguille tourne partout!», a renchéri son collègue Gaétan Barrette.

Les jouteurs ont aussi affirmé comprendre la décision du Parti libéral de repousser à 2025 l’élection de son prochain chef.

Pour Luc Lavoie, la formation politique n’avait peut-être tout simplement pas le choix.

«J’ai l’impression que parmi ceux qui ont débattu de la décision qui a finalement été prise, il devait y en avoir qui disaient : ‘’écoute, si on va plus vite, on va finir avec Fred Beauchemin», a-t-il lancé.

