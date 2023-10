Des chauffeurs d’autobus scolaire en grève au Saguenay

Les conducteurs d’autobus de deux centres de service scolaires (CSS) du Saguenay ont déclenché une grève de deux jours, ce matin. Des milliers de parents ont dû conduire leurs enfants à l’école par leurs propres moyens.

Les chauffeurs des CSS de La Jonquière et des Rives-du-Saguenay ont lancé une période de débrayage de deux jours qui a lieu lundi et mardi.

Les 180 membres syndiqués ont pour objectif de faire avancer les négociations avec la partie patronale. Les conducteurs sont sans convention collective depuis le 30 juin 2023.

Malgré l’absence de transport organisé, toutes les écoles des deux centres de service touchés ont maintenu leurs cours pour la durée de la grève.

Les parents d’élèves ont été informés la semaine dernière que leurs enfants étaient attendus en classe.

«Pour ces deux journées, vous devrez assurer le transport de votre ou vos enfants. [...] Nous anticipons que le volume de circulation automobile sera plus élevé qu’à l’habitude autour de l’école, votre patience est donc requise. Si possible, nous vous encourageons à privilégier le covoiturage», peut-on lire dans la communication du CSS de La Jonquière à l’intention des parents.

Mal nécessaire

La présidente du transport scolaire pour la CSN, Josée Dubé, soutient que ces mesures n’ont pas été prises «de gaieté de cœur».

Le syndicat juge toutefois qu’elles étaient nécessaires pour faire augmenter le salaire jugé «nettement insuffisant» qui varie entre 18,12$ et 20,20$ de l’heure pour les employés.

«Nous rappelons qu’au mois de février dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, est lui-même intervenu sur la place publique afin d’appuyer les revendications du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN en soulignant que les chauffeuses et chauffeurs doivent avoir leur juste part», fait valoir Mme Dubé.

Les discussions se poursuivent entre les deux parties. Le syndicat n’écarte toutefois pas d’autres mesures, voire une grève générale, s'il n’obtient pas une hausse des émoluments pour ses membres.