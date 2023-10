L’ex-Oasis Liam Gallagher part en tournée pour les 30 ans de l’album «Definitely Maybe»

L’ex-chanteur d’Oasis Liam Gallagher a annoncé lundi une tournée l’année prochaine pour les 30 ans de Definitely Maybe, l’album qui a lancé le groupe mythique de la britpop, gardant le silence sur une éventuelle réconciliation avec son frère Noel.

Sur son compte Instagram, le musicien s’est félicité de célébrer «l’album le plus important des années 1990» lors de cette série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande. Elle va débuter à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, le 1er juin 2024 et s’achever le 27 juin à Manchester, ville d’origine du groupe, après des passages par Londres et Dublin.

Selon la description de la tournée, il s’agira de la première fois que Liam Gallagher, 51 ans, chantera en entier cet album. Outre ses tubes comme Rock ‘n’ Roll Star, Live Forever, Supersonic ou encore Cigarettes & Alcohol, certains morceaux moins connus seront chantés sur scène pour la première fois depuis les années 1990.

Après des années de chamailleries, une énième altercation à l’été 2009 entre Liam Gallagher et son frère Noel, guitariste et compositeur d’Oasis, au festival parisien Rock en Seine, avait abouti à la séparation du groupe formé en 1991 à Manchester.

Depuis, les frères ennemis se sont longtemps échangé des acidités via réseaux sociaux ou presse, avant une relative accalmie ces derniers temps, laissant espérer aux fans une réconciliation.

«Il ne faut jamais dire jamais», a déclaré Noel à la BBC en janvier dernier à la sortie de son album High Flying Birds. «Il faudrait des circonstances extraordinaires», avait-il cependant averti.

Après le succès fulgurant de Definitely Maybe, Oasis avait atteint le pic de sa popularité avec (What's the Story) Morning Glory? sorti en 1995, qui comprend ses tubes comme Wonderwall ou Don't look back in Anger.

