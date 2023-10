Des travaux de maintenance ont interrompu les services de la SAAQ

Certains services de la SAAQ ont été paralysés en raison de «travaux de maintenance» prolongés, lundi avant-midi.

«Des travaux de maintenance sont prolongés et peuvent affecter la disponibilité des services en ligne et dans les points de service, pouvait-on lire sur la page d’accueil de la SAAQ. Les services reprendront le plus rapidement possible. Des délais supplémentaires sont à prévoir en point de service et au téléphone. Évitez de vous présenter en point de service si vous n'avez pas de rendez-vous. Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait causer.»

Nos services ne sont pas disponibles pour le moment en raison de travaux de maintenance qui doivent se prolonger. Les efforts sont déployés pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Nous sommes désolés des inconvénients. — SAAQ (@SAAQ) October 16, 2023

Les travaux de maintenance initialement prévus dans la nuit de dimanche à lundi se sont donc prolongés à l’extérieur de la période prévue, a mentionné une porte-parole de la SAAQ.

D'ailleurs, vu l'indisponibilité des services lundi, les Québécois sont invités à utiliser SAAQClic.

«Dans les prochains jours et selon la situation, les heures des points de service seront prolongées afin de rattraper les retards occasionnés par les travaux de maintenance. Nous replacerons bon nombre de rendez-vous qui étaient prévus dans la journée du 16 octobre, le tout dans les meilleurs délais», a écrit la SAAQ en courriel à nos journalistes.