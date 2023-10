Météo au Québec: du beau temps avec des températures à la hausse attendues cette semaine

Même si l’instabilité va persister lundi dans l’Est-du-Québec, le soleil sera de retour cette semaine à travers la province, entraînant des températures à la hausse pour atteindre 18 degrés mercredi à Montréal.

Les nuages vont donc persister dans la majeure partie du Québec, mais des éclaircies seront au rendez-vous dans le sud-ouest et le centre de la province en ce début de semaine, alors que les secteurs de l’est seront affectés par des averses résiduelles.

À Montréal, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages et une température confortable de 16 degrés, mais dans l’ouest de la province, il y aura plus de nuages que de soleil.

Dans le centre de la province, le soleil jouera au yoyo avec les nuages, notamment en Estrie et à Québec, où on prévoit 30% de probabilité d’averses, avec toutefois des températures au-dessus des normales de saison.

Pour la journée de mardi et mercredi, le ciel va se dégager pour laisser place à du temps ensoleillé et un mercure toujours à la hausse, avec des températures pouvant atteindre les 18 degrés à Montréal et 17 degrés à Québec.

En revanche, le mauvais temps pourrait être de retour vers la fin de la semaine, notamment dans les secteurs de l’ouest de la province, qui pourraient recevoir quelques précipitations, selon les prévisions de l’agence fédérale.