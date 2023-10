Neuf candidats dans la course à la mairie de Sept-Îles

La course à la mairie de Sept-Îles suscite un engouement rarement vu. Pas moins de neuf citoyens, huit hommes et une femme, veulent devenir maire lors de l’élection partielle qui se tiendra le 12 novembre.

Parmi eux, l’agent immobilier Martial Lévesque tente un retour en politique. L’homme, qui a déjà été conseiller municipal et candidat à mairie en 2013, mènera une campagne sous le thème du développement économique.

La question de la pénurie de logements le préoccupe. Il croit que ce problème freine le dynamisme de la ville alors que de grands projets industriels pourraient se réaliser.

Martial Lévesque veut éliminer les contraintes auxquelles les promoteurs se butent au service de l’urbanisme.

«Je veux qu’on accompagne les entrepreneurs pour qu’ils puissent réaliser leur projet et non d’essayer de les bloquer à tout bout de champ. Moi-même, j’ai à subir ça de temps en temps et je ne trouve pas ça agréable», a indiqué Martial Lévesque.

Le consultant Marc Fafard, qui avait tenté de devenir maire de Sept-Îles en 2009, tente à nouveau sa chance. Connu pour ses luttes environnementaliste, l’homme veut doter Sept-Îles d’un plan de développement intégré devant les opportunités économiques qui se pointent à Sept-Îles.

Marc Fafard croit que les défis sociaux seront nombreux d’ici quelques années. «Il y a un million de choses à faire, mais il faut surtout, nous, se préparer. Je pense que ça prend un plan de développement intégré, un peu comme on a fait une planification pour la zone industrialo-portuaire», a expliqué l’aspirant-maire.

Sur la liste des candidats au poste de maire de Sept-Îles, se trouve également Nunziato Garreffa qui se décrit comme un bénévole ayant de l’expérience comme professeur et comptable. L’hôtel de ville est une de ses préoccupations. Selon lui, la Ville doit conserver le bâtiment que le Centre de santé de la Côte-Nord veut acquérir pour en faire un stationnement.

Selon Nunziatto Garreffa, construire un nouvel hôtel de ville représenterait un gaspillage de fonds publics.

«Avec l’argent qu’on va sauver pour l’hôtel de ville, on va faire le nouvel aréna. Soit le renouveler ou le moderniser. On verra selon les études.»

Les autres candidats à la mairie de Sept-Îles sont Éric Beaudry, Mélanie Dorion, Mario Dufour, Patrick Hudon, Denis Miousse et Joey Thibault.