Le président de l’Ordre des infirmières du Québec, Luc Mathieu, est d’avis qu'il serait préférable, dans le futur, que toutes les nouvelles infirmières soient dotées d’une formation universitaire.

C’est ce que M. Mathieu a affirmé en entrevue à l’émission «Le Bilan», spécifiant cependant que la formation collégiale «fait partie de la solution» et que tout changement n’affecterait que les nouvelles diplômées de la profession.

«Une infirmière collégiale, elle est bonne, ça fait partie de la solution, dit-il. Mais il y a des domaines de connaissances qui ne sont pas vus dans le domaine collégial, et qui sont attendus dans le réseau de la santé.»

Il ne serait pas le seul à être de cet avis.

«J’invite les gens à aller interpeller les directrices de soins infirmiers, toutes les associations professionnelles en soins infirmiers disent avec nous que pour le futur, pas pour les infirmières qui sont là actuellement, ça prend une formation universitaire parce que les différents domaines de connaissance qui sont attendus sont vus dans une formation universitaire», soutient-il.

«En 2021, il y a eu des états généraux de la profession, ajoute-t-il. Il y a eu deux commissaires indépendants qui les ont présidés, et dans ce qu’ils ont entendu, il y a un large consensus voulant qu’il faille aller vers ça pour les infirmières du futur.»

M. Mathieu est également revenu lors de son entrevue sur la saga entourant l’échec massif des finissantes à l’examen de l’Ordre des infirmières de septembre 2022.

Le Commissaire à l’admission aux professions a d’ailleurs présenté trois rapports d’étape au cours des derniers mois sur la question, arrivant notamment à la conclusion que quelque 500 candidates supplémentaires auraient dû réussir l’examen et que la clarté des questions et des choix de réponse était problématique.

Le président de l’Ordre des infirmières rejette l’idée qui voudrait que l’examen soit rendu trop difficile pour forcer les candidates à passer par un programme universitaire plutôt que de faire uniquement une technique de niveau collégial.

«Il n’y a aucun amalgame à faire entre l’examen de l’Ordre et puis le dossier de la formation initiale des infirmières, affirme-t-il. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans le dossier de la formation initiale des infirmières, on nous traite d’être une organisation de lobbyistes qui dénigre le programme collégial, c’est absolument faux.»

Impact de la pandémie remis en question

Bien que dans son troisième rapport d’étape, le Commissaire arrive à la conclusion que la pandémie n’était pas à blâmer pour cet échec massif, M. Mathieu émet des doutes.

«Il y a peut-être un angle mort, estime-t-il. Il faudrait peut-être aller consulter les gens des milieux de soin, les gens des associations professionnelles en soin. J’invite ceux qui sont sceptiques par rapport à ça de voir ce qu’ils vont dire.»

«Je ne dis pas qu’il a mal fait son travail, mais il n’a pas voulu aller explorer ce volet-là, continue le président de l’Ordre. Il est allé cautionner les gens dans les milieux d’enseignement, c’est correct. Mais à notre sens il y a peut-être une variable qui manque dans l’équation.»

Les recommandations du Commissaire seront prises en compte, assure-t-il cependant.

«Là actuellement on travaille avec les experts mandatés par l’Office des professions pour l’examen de septembre 22 et pour la suite des choses, mentionne M. Mathieu. On va suivre les orientations qui vont nous être recommandées.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus