Poutine s'inquiète d'une «augmentation catastrophique» du nombre de victimes civiles à Gaza

Le président russe Vladimir Poutine s'est inquiété lundi de l'«augmentation catastrophique» du nombre de victimes civiles à Gaza et d'une éventuelle escalade du conflit entre Israël et le Hamas palestinien en une «guerre régionale».

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a exprimé une «inquiétude extrême face à l'escalade à grande échelle des hostilités, accompagnée d'une augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles et d'une aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza», lors d'une conversation téléphonique avec ses homologues iranien, égyptien, syrien et le président de l'Autorité palestinienne.

Les dirigeants ont exprimé de manière «unanime» la nécessité «d'un cessez-le-feu rapide et de l'établissement d'une trêve humanitaire afin de fournir d'urgence une assistance à tous ceux qui en ont besoin», a ajouté le Kremlin dans un communiqué.

Les homologues de Vladimir Poutine ont aussi «souligné la gravité de la situation humanitaire à Gaza et la nécessité de lever le blocus pour l'approvisionnement urgent en médicaments, nourriture et autres biens vitaux».

«De sérieuses inquiétudes ont également été exprimées quant à la probabilité que le conflit ne dégénère en guerre régionale», a encore indiqué le Kremlin.

Vladimir Poutine s'est dit prêt à «coordonner les efforts avec tous les partenaires constructifs afin de mettre fin au plus vite aux hostilités et de stabiliser la situation», y compris via le projet de résolution soumise au Conseil de sécurité de l'ONU par la Russie, qui vise à instaurer une «trêve humanitaire immédiate, équilibrée et non politisée».

Le président russe a une nouvelle fois estimé qu'un règlement durable du conflit israélo-palestinien devait passer par la «création d'un État palestinien indépendant».

Vladimir Poutine s'est entretenu lors de plusieurs appels téléphoniques lundi avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, iranien Ebrahim Raïssi, syrien Bachar al-Assad et celui de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il prévoit aussi de le faire avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La crise en cours est «au centre de l'attention du président» Poutine, a assuré son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.

La Russie maintient traditionnellement de bonnes relations à la fois avec les autorités israéliennes et palestiniennes, ainsi qu'avec plusieurs acteurs régionaux tels que la Syrie, l'Égypte et l'Iran.

Elle est également membre du Quartet pour le Moyen-Orient aux côtés des États-Unis, de l'UE et de l'ONU, censé servir de médiateur dans le conflit israélo-palestinien.

Depuis l'attaque sanglante du Hamas contre le territoire israélien le 7 octobre, suivie d'une intense riposte militaire d'Israël, Vladimir Poutine a appelé à des négociations entre les deux parties, en estimant que le conflit était un «exemple clair de l'échec de la politique des États-Unis».

Vendredi, il a jugé «inacceptable» le siège de la bande de Gaza par l'armée israélienne, le comparant à celui, terrible, de la ville soviétique de Léningrad par les Nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale.

