Prix du lait: les producteurs veulent donner une chance aux Canadiens

Les producteurs laitiers du Canada ont réclamé qu’aucune hausse du prix du lait ne leur soit accordée, de façon à donner un coup de pouce aux Canadiens découragés par les prix à l’épicerie.

Dans une déclaration publiée vendredi dernier, l’association représentant l’industrie laitière au pays a souligné que, selon les calculs de la Commission canadienne du lait (CCL), il serait justifié de hausser le prix du lait à la ferme de 1,77%.

Or, les producteurs ont affirmé être prêts à se passer de cette hausse «jusqu’à nouvel ordre».

«Conscients du niveau actuel de l’inflation alimentaire et solidaires de tous les Canadiens, nous avons recommandé à la Commission canadienne du lait de retarder l’application de l’ajustement du prix du lait», a commenté le président des Producteurs laitiers du Canada, David Wiens.

Celui-ci a enjoint aux autres acteurs du milieu, comme les transformateurs et les épiceries, de militer eux aussi pour un maintien du prix du lait au prix actuel.

«Nous espérons que notre décision incitera ces autres acteurs à maintenir le prix des produits laitiers à leur niveau actuel à un moment où l’inflation des denrées alimentaires oscille autour de 9%», a déclaré M. Wiens.

L’an dernier, la CCL a décrété une augmentation de 2,2% du prix du lait à la ferme qui s’était traduit par une hausse de 1,74 cent le litre.

La consommation de lait a tendance à stagner au pays avec une légère baisse de la consommation de 0,6% entre juillet 2022 et juillet 2023, selon les dernières données de la CCL disponibles. La consommation de yogourt et de beurre est aussi à la baisse, des données compensées par des hausses pour la crème, le fromage et la crème glacée.

Au Québec, le prix du lait est fixé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires. Le prix d’un litre de lait 2% est actuellement fixé à un minimum de 2$ et un maximum de 2,17$, des montants qui grimpent en régions éloignées et aux Îles-de-la-Madeleine.