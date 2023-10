Retraitées charmées puis dépouillées: un fraudeur «Don Juan» accusé de récidive

Un charmeur montréalais spécialisé dans la fraude auprès de femmes du bel âge ne semble pas s’être assagi malgré 10 ans passés au pénitencier, puisqu’il vient d’être accusé d’avoir récidivé.

• À lire aussi: Un fraudeur renvoyé au pénitencier

«Entre le 1er septembre 2022 et le 21 juin 2023, il a induit [la victime] à lui donner de l’argent. Il l’a frustrée par la supercherie d’une somme d’argent», peut-on lire dans le mandat d’arrestation déposé contre Mario Thouin au palais de justice de Montréal.

Thouin, 72 ans, n’aurait donc rien appris de son séjour de dix ans au pénitencier pour avoir fraudé cinq femmes âgées de 61 à 73 ans pour plus de 196 000$. À l’époque, il avait ciblé des dames d’un certain âge qui cherchaient un compagnon de vie. Se présentant sous son plus beau jour et faisant croire qu’il était riche, il charmait ses cibles en prenant le temps de tisser sa toile.

Puis, sous divers prétextes, il s’arrangeait pour leur demander de l’argent, en jurant qu’il allait tout rembourser. Sauf qu’évidemment, il ne remettait pas un sou et s’évaporait dans la nature.

Une aînée flouée était tellement manipulée qu’elle avait vidé ses REER pour aider le fraudeur qu’elle croyait être son «amoureux». Une autre avait fini par faire faillite, tandis qu’une autre avait même volé de l’argent à son employeur afin d’aider Thouin.

Il n’a pas changé

Mis hors d’état de nuire il y a une décennie, Thouin avait écopé de 10 ans d’incarcération. Mais l’austérité du pénitencier ne semble pas lui avoir donné envie de reprendre le droit chemin, même s’il avait juré avoir changé.

«Vous êtes la même personne que lors de votre arrivée», prévenait en 2017 la Commission des libérations conditionnelles à propos de Thouin.

Le fraudeur avait fini de purger sa peine au début de la pandémie, mais de toute évidence, il aurait recommencé avec un modus operandi similaire selon nos informations.

Et en plus des accusations de fraude, Thouin est aussi accusé d’extorsion, d’intimidation, de vol qualifié, de harcèlement ainsi que d’agression sexuelle.

Il a été arrêté dans les derniers jours, mais espère être remis en liberté en attendant son procès, malgré l’opposition de la Couronne. La Cour pourrait entendre ses arguments dans les prochains jours.

À voir aussi :