Station du Lac-à-la-Pêche: pas de solution permanente avant cinq ans

La Ville de Shawinigan n'est pas au bout de ses peines avec la station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche puisque le système à changer devrait voir le jour dans cinq à sept ans.

Le système de membranes problématiques sera remplacé par une autre filière de traitement de l'eau. Cette solution permanente devrait être disponible dans cinq à sept ans. Un projet que la Ville estime préliminairement à 80 millions de dollars.

«Quels seront ces équipements, je ne le sais pas et l'équipe ici non plus. On va demander l'avis des experts qui vont se pencher sur cette question. Nous allons travailler avec le ministère des Affaires municipales en fonction de ce qu’on peut prendre comme filière de traitement et on va se gouverner au fur et à mesure. Chose certaine, on va partir de la modification de la station actuelle», a commenté le maire Michel Angers en conférence de presse.

C'est donc une première étape vers la modernisation de la Station du Lac-à-la-Pêche qui dessert 30 000 citoyens et qui a connu de nombreux ratés depuis trois ans. Le ministre de l'Environnement émet un avis favorable au projet de la Ville, mais l'autorisation n'est pas encore accordée. Impossible à l'heure actuelle de savoir si le gouvernement offrira une aide financière.

Shawinigan devra aussi évaluer ses besoins en eau potable à long terme et trouver d'autres sources d'eau.

En attendant la solution permanente, la Ville va continuer d'acheter et de remplacer les membranes actuelles. Une solution temporaire qui coûte près de 3 millions de dollars chaque année.

La saga pour faire fonctionner la Station du Lac-à-la-Pêche n'est pas terminée. Les avocats de la Ville poursuivent leurs démarches pour se faire rembourser une somme importante par les concepteurs de l'usine.