Trudeau demande la libération des otages retenus par le Hamas

Justin Trudeau a demandé la libération de «tous les otages» détenus par le Hamas, dont trois Canadiens portés disparus qui «pourraient être tenus en otage», alors que le gouvernement s'apprête à toutes sortes d'éventualité dans la guerre qui fait rage au Moyen-Orient.

• À lire aussi: EN DIRECT | 10e jour de guerre Israël-Hamas

• À lire aussi: Ottawa suggère aux Canadiens de quitter le Liban tant qu’il reste des vols commerciaux

«Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages immédiatement», a déclaré le premier ministre dans un discours livré à la Chambre des communes lundi après-midi.

Dans son allocution, M. Trudeau s’est dit «très inquiet» des conditions de vie «terribles» et qui «empirent» toujours dans la bande de Gaza.

«Le Canada réclame un accès sans entraves à l’aide humanitaire et à un corridor humanitaire pour que de l’assistance essentielle, comme de la nourriture, de l’essence et de l’eau puissent être livrées aux civils à Gaza. Il est impératif que cela se produise», a-t-il dit.

Tout en qualifiant sans ambages le Hamas comme une organisation terroriste, M. Trudeau a martelé qu’il ne «représente pas le peuple palestinien ni leurs aspirations légitimes», et non plus «les communautés musulmanes» de par le monde, une déclaration qui lui a valu des applaudissements des banquettes libérales.

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moranville-Ouellet sur QUB radio :

Dix vols d’évacuation à ce jour

Justin Trudeau a aussi confirmé que dix vols opérés par les Forces armées canadiennes avaient quitté la ville israélienne de Tel-Aviv depuis le début des évacuations, pour un total d’environ 1300 personnes.

De plus, un premier autobus pour des Canadiens et leur famille a été affrété à partir de la Cisjordanie pour rejoindre la Jordanie, a-t-il soulevé.

Il a indiqué avoir discuté avec les acteurs clés de la région, soit le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le roi de Jordanie, ainsi que le président de l’Égypte, Abdel al-Sissi, et le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

«J’ai discuté avec eux de la libération des otages canadiens et de tous les otages, de la fourniture d’une assistance humanitaire, de l’aide à apporter aux Canadiens pour qu’ils soient en sécurité, ainsi que de la paix et de la stabilité dans la région.»

À voir aussi: