Un autre fleuron québécois en voie d’être vendu à des Américains

Une autre entreprise québécoise d’importance passera entre des mains étrangères. La firme montréalaise Logistec, contrôlée par la famille Paquin, a annoncé lundi avoir accepté une offre d’achat américaine évaluée à 1,2 milliard $.

• À lire aussi: L’équipage du Svanoy a «sauvé la vie» des plaisanciers, selon la STQ

• À lire aussi: «On ne lâchera pas le morceau»: les résidents de L’Isle-aux-Coudres réclament une rencontre avec la ministre des Transports

L'entreprise, qui se spécialise dans la logistique maritime et les services environnementaux, s’était mise en vente en mai à la suite d’une décision prise par les Paquin.

Blue Wolf Capital Partners et de Stonepeak, deux firmes d’investissement new-yorkaises, acquerront Logistec pour 67 $ par action. C'est 62 % de plus que le cours de l'action avant l'annonce du mois de mai, mais moins que son sommet récent de 69,50 $, atteint en août.

Photo tirée du site web de Logistec

Offre québécoise rejetée

La famille a opté pour l’offre américaine plutôt que pour celle déposée par un consortium québécois composé notamment de la Caisse de dépôt et placement.

«La Caisse s’était associée à une entreprise québécoise stratégique pour déposer une offre compétitive» dans le cadre des enchères lancées par Logistec, a indiqué une porte-parole, Kate Monfette.

L'institution n’a pas voulu dire avec quelle entreprise elle a fait équipe. Notons toutefois qu’en 2018, la Caisse a investi 112 millions $, avec le Fonds de solidarité FTQ, dans le Groupe Océan de Québec, lequel est notamment spécialisé dans la réparation de navires, le remorquage portuaire et le dragage.

Fait étonnant, le ministère de l'Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, s'est montré intéressé à acquérir une participation minoritaire dans Logistec aux côtés de Blue Wolf et de Stonepeak.

Cette intervention potentielle du gouvernement «appuiera l'engagement de Blue Wolf à maintenir le siège social et les activités de Logistec au Québec et à poursuivre les investissements dans la province», a soutenu le PDG d'Investissement Québec, Guy LeBlanc.

Écoutez Philippe-Richard Bertrand parler de l'importance de nos entrepreneurs Québécois via QUB radio :

«Il y a beaucoup d’entreprises familiales qui sont à la recherche d’investisseurs», a commenté au Journal Louis Hébert, professeur à HEC Montréal, en soulignant que certaines d'entre elles font face à des défis comme le manque de relève et les difficultés de leur industrie.

Longue liste

Rappelons qu’au cours des derniers mois, plusieurs fleurons québécois, dont Uni-Sélect, Produits forestiers Résolu, OpSens et H2O Innovations, ont accepté des offres d’achat étrangères.

Fondée en 1952 par Roger Paquin sous le nom de Quebec Terminals, Logistec est dirigée par l’une des filles de ce dernier, Madeleine, depuis 1996.

Photo tirée du site web de Logistec

Mme Paquin et ses soeurs, Suzanne et Nicole, contrôlent 76,9 % des droits de vote de l’entreprise grâce à des actions multivotantes. La Caisse de dépôt détient quant à elle 13,7 % des droits de vote.

De son côté, le Fonds FTQ possède un investissement de 57 millions $ dans Logistec, dont 45 millions $ sous forme de prêt.

Si elle va de l’avant, la transaction permettra à la famille Paquin d’empocher plus de 389 millions $.

Comptant plus de 3400 salariés, Logistec offre des services de manutention de marchandises et de conteneurs dans 53 ports et 79 terminaux de l’Amérique du Nord.

L’an dernier, Logistec a enregistré des profits nets de 53,5 millions $ sur des revenus de 898 millions $.