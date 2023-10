Un nouvel album des Cowboys Fringants cet automne

À défaut de pouvoir les voir sur scène, les admirateurs des Cowboys Fringants pourront découvrir des chansons inédites de leur groupe favori parce qu’un nouvel album est prévu d’ici la fin de 2023.

• À lire aussi: Des supplémentaires pour «Pub Royal», la comédie musicale sur les Cowboys Fringants

C’est le guitariste et principal auteur-compositeur du quatuor, Jean-François Pauzé, qui en a fait l’annonce, lundi soir, dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux.

«Bon, ben, c’est confirmé, il y aura un nouvel album des Cowboys quelque part à la fin de l’automne», a-t-il dit dans ce message qui dure quelques secondes à peine.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

Le titre et la date de sortie n'ont pas été dévoilés.

Après l’annulation de la tournée européenne et du reste des concerts prévus au Québec, afin de permettre au chanteur Karl Tremblay de se concentrer sur ses traitements de chimiothérapie, cette annonce inattendue va sûrement réconforter les inconditionnels des Cowboys d’ici et de France.

La sortie du plus récent album du groupe, Les Antipodes, sur lequel on retrouve les chansons déjà classiques L’Amérique pleure et Sur mon épaule, remonte à octobre 2019. Depuis, Les Cowboys Fringants avaient présenté un album de chansons récupérées d’anciennes séances de studio, Les nuits de Repentigny, en 2021.