Will Smith réagit à l'autobiographie de Jada Pinkett Smith

Will Smith a répondu aux révélations explosives contenues dans les mémoires de son épouse, Jada Pinkett Smith.

Dans un récent épisode du balado On Purpose, l'animateur a lu à haute voix une lettre qu'il a reçue de la star de La méthode Williams en réponse aux révélations divulguées par l'actrice de 52 ans dans son autobiographie Worthy.

«Je t'applaudis et je t'honore, a écrit Will Smith dans sa lettre. Si j'avais lu ce livre il y a 30 ans, je t'aurais certainement serrée dans mes bras davantage. Je vais commencer maintenant. Bienvenue dans le club des auteurs. Je t'aime à l'infini. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi.»

L'autobiographie de Jada Pinkett Smith devrait paraître le 17 octobre. Des extraits précédemment publiés ont détaillé sa relation avec le regretté rappeur Tupac Shakur, comment elle a surmonté ses idées suicidaires et ont révélé qu'elle et Will Smith étaient secrètement séparés depuis sept ans.

En réponse à la lettre, l'actrice américaine a déclaré avec émotion: «C'est magnifique. C'est pour ça que je ne peux pas divorcer de ce farceur.»

Dans un autre courriel adressé au New York Times pour accompagner un profil de la star de Girls Trip, l'acteur a reconnu que ses mémoires lui avaient fait comprendre que Jada Pinkett Smith était plus résiliente, plus intelligente et plus compatissante qu'il ne l'avait cru. «Lorsque vous avez été avec quelqu'un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s'installe, a-t-il expliqué. Vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité à leurs nuances cachées et à leurs beautés subtiles.»

Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont mariés en 1997 et ont deux enfants, Jaden, 25 ans, et Willow, 22 ans. La star de Men in Black a publié sa propre autobiographie, intitulée Will, en 2021.

