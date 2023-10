Attaque meurtrière du Hamas: rescapé de la Shoah, il échappe à la mort une seconde fois

Enfant caché pendant la Shoah en France, Yaakov Weissmann, aujourd'hui âgé de 83 ans, a survécu à l'attaque sanglante du Hamas contre son village le 7 octobre en se réfugiant dans un abri, échappant à la mort une seconde fois.

• À lire aussi: EN DIRECT | 11e jour de guerre Israël-Hamas

• À lire aussi: Israël-Hamas: Macron évoque des «discussions intenses» qui «avancent» pour la libération des otages

Dix jours après l'attaque d'une ampleur sans précédent sur le sol israélien lancée par le Hamas palestinien, l'agriculteur retraité parle de «tristesse» pour les 20 morts de Netiv Haassara, qu'il connaissait tous, parfois des familles entières, mais aussi de «colère».

«Comment notre fameuse armée a-t-elle été surprise?», s'interroge-t-il.

À l'aube du 7 octobre, en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, des centaines de combattants du Hamas ont infiltré Israël par la terre et les airs, tuant plus d'un millier de civils et semant la terreur sous un déluge de roquettes. Ils sont venus de la bande de Gaza, territoire sous strict blocus israélien et limitrophe du sud d'Israël.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël depuis l'attaque qui a créé l'effroi dans le pays.

Les frappes israéliennes de riposte qui ont dévasté la bande de Gaza ont fait plus de 2750 morts, d'après les autorités du Hamas qui contrôle le micro-territoire.

Né en France en 1940, Yaakov Weissmann repense aujourd'hui, alors qu'Israël et le Hamas continuent leur guerre sans répit, à son enfance pendant la Seconde guerre mondiale.

Fils de parents polonais arrivés en France en 1933, fuyant les pogroms, il est caché avec sa mère et sa grande soeur à Saint-Georges-d'Espéranche, un village près de Lyon, où vivait le reste de sa famille. Son père, arrêté par la milice française, est déporté à Auschwitz.

À moins de 500 mètres de Gaza

En 1959, Yaakov Weissmann débarque en Israël, dans un kibboutz près de la frontière jordanienne, poussé par la volonté de «faire revivre la terre» puis part dans le Sinaï égyptien occupé par Israël après la guerre de 1967, où il est ensuite l'un des fondateurs d'un village agricole qui s'appelle déjà Netiv Haassara.

Evacués en 1982 par Israël dans le cadre des accords de paix avec l'Égypte, il s'installe avec sa famille à moins de 500 mètres de la bande de Gaza et reconstruisent leur village, en conservant le nom.

Écoutez la chronique d’Alexandre Moranville-Ouellet au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Depuis 2005 et le retrait unilatéral israélien de Gaza après 38 ans d'occupation, leur village de 800 habitants s'est habitué aux tirs de roquettes de groupes armés palestiniens et aux sirènes d'alerte.

«Quand on entend ça, on sait qu'il y eu une incursion de forces armées ennemies», dit-il.

Le 7 octobre au matin, il se réfugie dans son abri, armé d'un pistolet puis entend des mitraillettes.

Dans d'autres localités, des civils réfugiés dans des abris n'ont pas échappé aux commandos, qui les ont tués ou capturés.

En sortant, il découvre, avec soulagement, que ses enfants, petits-enfants et ses deux arrière-petites-filles, 23 descendants qui vivent tous dans le village, sont sains et saufs.

«Rayer le Hamas de la carte»

Aujourd'hui relogé dans une maison de retraite à Modiin (centre), Yaakov Weissmann refuse de comparer le Hamas avec le régime nazi, mais exprime sa colère aussi contre les civils à Gaza, évoquant le moment où «les troupes du Hamas sont entrées en Israël, les gens qui (y) sautaient de joie et distribuaient des bonbons».

Si pour se «venger» des nazis il a voulu «fonder une famille et continuer à vivre», tentant d'oublier, son optique est différente aujourd'hui.

Il refuse de qualifier les membres du Hamas, considéré comme «terroriste» par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, de «nazis» comme le font certains Israéliens. Mais, pour lui, il faut que «les responsables paient».

«Il faut faire ce qui a été annoncé, rayer le Hamas de la carte», affirme M. Weissmann, Israël ayant juré d'anéantir le mouvement palestinien et ayant massé ses soldats autour de Gaza en vue d'une offensive terrestre.

Et l'avenir, pour lui? «Revenir à Netiv Haassara, c'est sûr, mais je comprendrais que mes filles ne veuillent pas».

À voir aussi :