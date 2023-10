Appel d'une décision du CRTC : Bell Media veut moins de contenu canadien et de nouvelles locales

Bell Média va en appel d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) qui a récemment renouvelé les licences de l’entreprise sans lui permettre de réclamer une diminution de ses obligations en matière de contenu canadien.

Selon ce qu’a rapporté la Presse canadienne, lundi, Bell Media a déposé un recours devant la Cour d’appel fédérale, le mois dernier. L’entreprise défend qu’elle aurait voulu être entendue sur ses demandes avant que le CRTC renouvelle ses licences.

Le CRTC a renouvelé les licences de diffusion des grands télédiffuseurs le 6 août dernier pour une période de trois ans, soit jusqu’en août 2026.

Or, le 14 juin dernier, Bell Média avait déposé une liste de demandes qui incluait notamment une diminution de 30 à 20% de la part de sa programmation qu’elle doit réserver au contenu canadien. Elle demandait notamment une réduction des dépenses consacrées aux nouvelles locales et à ses salles de nouvelles.

Bell Média proposait aussi une baisse de 7,5 à 5% de la part de son contenu devant être consacré aux «émissions d’intérêt national», un créneau qui englobe notamment les documentaires de longue durée, les émissions dramatiques et comiques ou encore les émissions de variétés.

Ces demandes de changements en vue du renouvellement des licences avaient été déposées le jour même où Bell Média a annoncé 1300 suppressions d’emplois et la fermeture de six stations de radio au pays. Les licenciements représentaient une réduction de 6% de l'effectif de Bell Média.

Bell Media avait alors souligné que ses 35 stations de télévision locales portant les noms CTV, CTV Two et Noovo ainsi que trois services de nouvelles télévisées facultatifs — CP24, CTV News Channel et BNN Bloomberg— connaissaient des difficultés financières. Selon l'entreprise, cette situation nécessitait des changements réglementaires.

La perte d'exploitation annuelle moyenne de Bell Média en matière d'information s'est élevée à 28,4 millions de dollars entre 2016 et 2019, un chiffre qui a grimpé à 40 millions de dollars l'an dernier, avec l'arrivée des géants du Web et leur conquête du marché publicitaire canadien.