[IMAGES] «C'est honteux»: des restes de mythiques manèges de La Ronde abandonnés dehors

Des restes de manèges emblématiques de La Ronde et de l’Expo 67 comme le Minirail et la Pitoune sont abandonnés sur le terrain du parc d’attractions montréalais comme dans un dépotoir à ciel ouvert.

• À lire aussi - La Ronde: le «plus ancien carrousel en fonctionnement au monde» ne tournera pas cet été

• À lire aussi - Vestige de l’Expo 67: le Minirail de la Ronde démoli en catimini

«C’est vraiment honteux, ça me fait penser aux manèges abandonnés de Tchernobyl», dénonce le directeur des politiques à l’organisme Héritage Montréal, Dinu Bumbaru.

Sur un terrain non accessible au public mais visible du pont Jacques-Cartier, le spectacle est désolant.

Des wagons du Minirail gisent pêle-mêle, entre des caisses et d’autres restes de manèges. Le train qui faisait le tour du parc a été démantelé en catimini l’an dernier, après soixante ans d’existence.

PHOTO FOURNIE PAR DENIS TAILLEFER

Des billots de la célèbre Pitoune sont aussi visibles dans un coin, empilés les uns sur les autres. Le manège a été remisé en 2017, cinquante ans après avoir été dévoilé à l’ouverture du parc d’attractions cher aux Montréalais.

PHOTO FOURNIE PAR DENIS TAILLEFER

Pas chic

Pour la fondatrice des Amis de l’Expo 67, Julie Bélanger, l'état des lieux en dit long sur l’entretien du parc, géré par la compagnie américaine Six Flags, mais qui appartient à la Ville de Montréal.

«Il y a toutes sortes de choses là-dedans qui n’ont pas l’air en bon état, je trouve ça triste», déplore la passionnée de l’Expo, qui a déjà voulu acheter un billot de la Pitoune, en vain.

Le spectacle attriste aussi Roger Laroche, historien spécialisé dans les expositions internationales.

«On voit le peu de souci de conserver quoi que ce soit», déplore celui qui a aussi été l’un des plus jeunes employés sur le site à 13 ans.

«C’est renier l’héritage de l’Expo 67. On est en train d’abandonner l’idée d’en faire un site familial. Or, c’était ça l’idée originale, c’était d’en faire un lieu où la famille peut se rassembler», critique-t-il.

Photo Martin Chevalier

«Espace de travail»

Le terrain n’est pas un dépotoir à ciel ouvert, mais un «espace de travail», se défend La Ronde.

«On recycle des pièces d’anciens manèges qui vont servir à autre chose, si on a besoin de pièces pour la maison hantée, de pièces pour d’autres manèges», explique Marie-Pier Haineault, responsable des communications.

Elle précise que les billots de la Pitoune sur le terrain ne sont pas les pièces originales de l’Expo, mais datent des années 2000.

La Ronde est en train d’aménager une zone dédiée à l’Expo 67 dans l’ancienne gare du Minirail, où un train sera exposé. Une structure de la Pitoune a aussi été conservée, souligne-t-elle.

«Ce n’est pas possible de tout garder, mais on préserve le plus possible», conclut-elle.

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

À voir aussi :