D’autres PME arnaquées à la Banque Nationale

De nombreux entrepreneurs visés par une fraude par virements bancaires à la Banque Nationale, dont six autres qui ont contacté Le Journal pour dénoncer la situation, se sentent ignorés par leur institution financière. La banque indique qu’ils sont responsables de leur malheur, mais qu’ils seront remboursés sous peu.

«La Banque n’a fait aucune tentative pour récupérer mon argent», dénonce Marie-Claude Normand, de l’entreprise Les Constructions Richard. Elle s’est fait voler 100 000$ le 7 septembre.

Le 8 septembre au matin, elle a tout de suite su. Les fraudeurs avaient ajouté un nouveau destinataire dans son compte entreprise.

Elle avait en main le nom de l’institution, le numéro de compte et le transit d’où l’argent volé se trouvait.

«Je leur ai dit d’aller chercher l’argent, d’appeler la Scotia [où se trouvait l’argent]. Rien ne s’est fait. J’ai eu des nouvelles le 5 octobre, quand j’ai fait une plainte à l’ombudsman de la banque», s’insurge-t-elle.

Mais le pire, dans tout ça, raconte la présidente de Constructions Richard, c’est que «la banque nous accuse d’avoir cliqué sur un lien et fait comme si c’était de notre faute».

«Ils m’ont dit d’aller faire nettoyer mon ordi, que j’avais dû cliquer sur un lien. Je n’ai cliqué sur rien, des hackers ont vidé mon compte», ajoute la dame.

La peur au ventre

Son histoire ressemble en tous points à celle des cinq autres entrepreneurs à qui Le Journal a parlé, lundi. Leurs histoires s’ajoutent à celles des trois entrepreneurs qui ont témoigné dans nos pages, vendredi.

Tous, sans exception, se sont sentis accusés par la banque.

La propriétaire d’un atelier de carrosserie sur la Rive-Sud de Montréal, elle aussi victime du stratagème – elle s’est fait voler 101 000$ — a même pris les grands moyens.

Elle a payé 6000$ à une firme spécialisée pour faire inspecter les ordinateurs et le réseau de son entreprise. «Ils n’ont rien trouvé», assure-t-elle.

À Mascouche, Eve Blanchette a réagi à la vitesse de l’éclair quand elle s’est rendu compte, à 6h15, le matin du 9 octobre, que de nouveaux destinataires avaient été ajoutés à son compte bancaire corporatif pendant la nuit.

La peur au ventre, elle a appelé la banque sans hésiter une seconde. «On m’a dit de rappeler à 7h, que le service n’était pas ouvert», raconte la propriétaire de Distribution Fort-Mag.

Quand elle a fini par avoir la ligne, aucun virement n’avait encore été fait. Malgré son avertissement, la Banque n’a pas agi, et le vol a eu lieu plus tard dans la journée du 9 octobre.

«Ils m’ont dit à 7h30 qu’ils gelaient mon compte. Ce n’est pas vrai, car les virements ont eu lieu après. Pis ils me disent que c’est de ma faute? Come on...», s’indigne l’entrepreneure.

La faute aux clients

Sortie de son mutisme lundi, la Banque Nationale se défend en indiquant que «quelques dizaines de clients sont tombés dans le panneau» de fraudeurs.

«Dans tous les cas dont on parle ici, les gens ont donné aux fraudeurs accès à leurs comptes commerciaux», indique André Boucher, chef de la sécurité de l’information à la Banque Nationale.

Avec des «méthodes très sophistiquées», ajoute sa collègue et vice-présidente, Geneviève Turbide-Potvin, qui est responsable de tous les comptes commerciaux à la Banque Nationale.

Cela peut être en leur donnant leur mot de passe ou leurs authentifications à deux facteurs en répondant à un appel ou en cliquant sur un lien en ligne, ajoute M. Boucher, avant de glisser que «les fraudeurs raffinent leur méthodologie sans cesse».

La VP aux entreprises indique aussi que la banque a mis des mesures en place à la disposition des clients afin de pouvoir les appuyer pendant l’enquête: «des liquidités, des marges et d’autres éléments».

«La majorité des victimes ont déjà été remboursées à 100%. Dans quelques jours, on espère, ce sera le cas pour toutes les victimes», indique Mme Turbide-Potvin.

Elle se dit enfin «assez fière que la Banque ait déjà recouvré la majorité des sommes fraudées et que la majorité des clients soient déjà remboursés».

Six témoignages

Certains entrepreneurs veulent rester anonymes pour préserver leur réputation. D’autres craignent que la Banque ne leur fasse payer leur prise de parole publique. Voici six cas d’entrepreneurs fraudés.

Nom: Anonyme

Entreprise: compagnie à numéro dans le domaine du développement immobilier à Sherbrooke

Date de la fraude: 13 septembre

Somme volée : 12 900$ (deux virements)

Plainte à la police: oui, à la GRC

Citation: «Cette histoire me fait faire des boutons depuis le début. Mon argent a été envoyé à une TD à Toronto. Si moi je sais ça, imagine ce qu’eux, à la Nationale, ils savent.»

Nom: Eve Blanchette

Entreprise: Distribution Fort-Mag

Date de la fraude: 9 octobre

Somme volée: 39 000$ (en 4 virements)

Plainte à la police: oui, Service de police de la Ville de Mascouche

Citation: «Même si j’essaye de les appeler, ça ne sert à rien. Je me suis rendu compte de la fraude à 6h15. Leur service pour les entreprises ouvre à 7h. Ce n’est pas sérieux.»

Nom: Anonyme

Entreprise: Médecin, travailleur autonome

Date de la fraude: 5 octobre

Somme volée: 0$ (22 virements, tous annulés)

Plainte à la police: non

Citation: «Je suis chanceux. Mais je pensais être le seul et là je vois qu’on est des dizaines, peut-être plus. Je n’ai plus confiance en la Nationale.»

Nom: Anonyme

Entreprise: un atelier de carrosserie

Date de la fraude: 31 août

Somme volée: 101 000$ (deux virements)

Plainte à la police: oui, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Citation: «On est dans le néant depuis le 1er septembre. Ils disent qu’on a cliqué sur quelque chose. Ce n’est pas ça.»

Nom: Anonyme

Entreprise: Pharmacienne, travailleuse autonome

Date de la fraude: 18 septembre

Somme volée: 10 000$ (trois virements)

Plainte à la police: oui, SPVM

Citation: « Je me sens dans la maison des fous. Je n’ai aucune nouvelle depuis un mois.»

Nom: Marie-Claude Normand

Entreprise: Les Constructions Richard

Date de la fraude: 7 septembre

Somme volée: 98 079$ (deux virements)

Plainte à la police: oui, Service de police de Repentigny

Citation: «Ils avaient le transit, ils avaient juste à geler l’argent. Je les ai avertis en cinq minutes. Ils m’ont ignoré pendant un mois.»