Des témoins d’un vol de véhicule blessés par des suspects à Boisbriand

Deux suspects qui auraient tenté de voler un véhicule sur le terrain d’une entreprise de construction ont été pris à partie par des témoins de la scène, mardi soir à Boisbriand.

Selon ce qu’a expliqué la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville, une altercation a éclaté lors de l’intervention des témoins auprès des suspects.

L’événement a dégénéré au point où deux des personnes qui sont intervenues ont été blessées et ont dû être transportées en centre hospitalier, a poursuivi la police en évoquant des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger.

Les deux suspects ont pu être appréhendés peu après avoir pris la fuite par les premiers policiers à s’être présentés sur place.

«Présentement, les démarches d’enquêtes commencent dans ce dossier. Les témoins et les victimes seront rencontrés par nos enquêteurs, la scène de crime sera expertisée et les suspects interrogés. La collaboration étroite entre les policiers patrouilleurs et la section des enquêtes aura permis une intervention rapide, concertée et efficace», a commenté l’inspectrice Karine Desaulniers par communiqué.