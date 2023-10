Une victoire, une première étoile et de la crème à raser pour Marc-André Fleury à son possible dernier match au Centre Bell

Marc-André Fleury a salué la foule à sa sortie de la patinoire après une victoire de 5 à 2 du Wild contre le Canadien, mardi, au Centre Bell. Sous les acclamations et au son des « Fleury, Fleury, Fleury », il a fait une seconde apparition sur la surface glacée en recevant le titre de première étoile.

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

« Je ne voulais pas m’éterniser et aller vite fait, a dit Fleury dans le vestiaire de l’équipe adverse. Je voulais garder une photo dans ma tête. Je me souviendrai de ce moment. J’ai toujours été un partisan du Canadien et j’étais heureux d’entendre les gens m’applaudir. »

Fleury, qui est reconnu comme un bon joueur de tours, avait encore de la crème à raser sur son visage et son chandail quand il a pris place devant son casier.

Marcus Foligno lui avait réservé une petite surprise en l’entartant pendant une entrevue avec le collègue Marc Denis de RDS.

« Je suis foutu pour le reste de l’année, a lancé le gros ailier du Wild. J’avais entendu dire qu’il faisait une entrevue à la télévision et je trouvais que c’était le moment idéal pour le piéger, surtout chez lui à Montréal. »

Le Wild a marqué ses cinq buts sur les unités spéciales dans ce match : trois en supériorité numérique et deux en désavantage numérique. Les visiteurs ont assommé le Tricolore avec deux buts en désavantage numérique dans un intervalle de 25 secondes en première période durant une punition à Ryan Hartman.

Encore du plaisir

Dans un possible parfum d’adieu au Centre Bell, Fleury a bloqué 25 arrêts pour signer sa première victoire à son premier départ de la saison. Le numéro 29 a ressorti des classiques de son répertoire avec un arrêt spectaculaire de la mitaine contre Jake Evans et une glissade à deux jambières contre Johnathan Kovacevic.

Photo Martin Chevalier

« Je cherche à suivre le rythme du jeu et je vais parfois des gestes qui trahissent mon âge, a mentionné le gardien originaire de Sorel. Les jeunes (gardiens) font moins ça. J’ai encore du fun à sortir des arrêts de la sorte. »

À l’intérieur du petit vestiaire de l’équipe adverse, Fleury a reçu les félicitations de ses coéquipiers actuels, mais aussi du directeur général Bill Guerin, un ancien coéquipier avec les Penguins. Maxime Talbot, Bruno Gervais et Pierre-Marc Bouchard l’ont aussi visité pendant qu’il rangeait son équipement dans son sac avant de retourner vers Minneapolis.

« Je ne sais pas si c’est fini ou pas, a-t-il mentionné. Je ne veux pas trop en parler. Dans le moment présent, c’était une soirée formidable. »

Ryan Hartman a également conservé la rondelle du match au son de la sirène pour la remettre à son gardien.

Une 27e victoire contre le CH

Âgé de 38 ans, Fleury a remporté sa 545e victoire dans la LNH. C’était sa 27e (27-13-6) contre le Canadien. Et pour ajouter un autre chiffre, on notera qu’il s’agissait de sa 12e victoire au Centre Bell (12-6-3).

Un journaliste qui est gardien dans une ligue de garage du dimanche soir a demandé à Fleury s’il ressentait parfois le poids des années.

« Je me sens de mon âge, je dirais! Des fois, les matins sont plus pénibles qu’ils étaient. J’essaie de prendre soin de mon corps, j’ai de l’aide des thérapeutes de l’équipe, j’essaie de rester souple, rester mobile et prendre le repos dont j’ai besoin pour m’en remettre. »

Moments forts du match :

Troisième période :

20:00 - Fin du match. Victoire convaincante du Wild. À la fin du match, Marc-André Fleury est applaudi chaleureusement par la foule du Centre Bell.

17:34 - BUT - Alex Newhook touche la cible pour la troisième fois dans l'uniforme tricolore. C'est 5-2.

14:08 - Josh Anderson (MTL) et Joel Eriksson Ek (MIN) sont expulsés après une mêlée.

13:15 - Un combat éclate entre Michael Pezzetta et Dakota Mermis. Avantage Pezzetta.

05:20 - BUT - Joel Eriksson Ek enfile son deuxième but du match, de nouveau en avantage numérique. 4-1 Wild.

03:41 - Tanner Pearson (MTL) est chassé pour bâton élevé.

00:35 - Mike Matheson (MTL) et Joel Eriksson Ek (MIN) sont punis sur la même séquence, respectivement pour rudesse et pour avoir cinglé.

00:00 - L'affrontement reprend.

Deuxième période :

20:00 - Fin de la deuxième période.

20:00 - Arber Xhekaj est puni pour une mise en échec tardive aux dépens de Marcus Johansson.

19:56 - Tanner Pearson passe bien près de marquer un autre but dans les derniers instants de la période, mais Marc-André Fleury réalise l'arrêt.

18:00 - Brandon Duhaime (MTL) est chassé pour avoir accroché Arber Xhekaj.

17:21 - BUT - Kirill Kaprizov redonne trois buts d'avance grâce à son premier de la saison. Un deuxième but en supériorité numérique pour le Wild ce soir et c'est 4-1.

15:46 - Juraj Slafkovsky (MTL) est chassé pour obstruction.

14:09 - Joel Eriksson Ek (MIN) est puni pour obstruction.

11:14 - Michael Pezzetta et Brandon Duhaime se livrent un combat de lutte. Avantage au joueur du CH.

09:46 - BUT - Tanner Pearson inscrit son deuxième but en trois matchs avec le CH. Encore grâce à un tir vif des poignets. L'écart est réduit à 3-1.

05:46 - Les Canadiens écopent d'une autre pénalité, décernée à Cole Caufield pour avoir fait trébucher Brock Faber.

02:17 - BUT - Le Wild marque un troisième but sans réplique, cette fois à cinq contre trois. Joel Eriksson Ek en est l'auteur. 3-0 Minnesota.

02:01 - Kaiden Guhle (MTL) est chassé pour un coup de bâton à l'endroit de Marcus Johansson.

01:25 - Juraj Slafkovsky (MTL) est puni pour avoir fait trébucher Marco Rossi.

00:00 - La rencontre recommence.

Première période :

20:00 - Fin de la première période.

09:45 - BUT - Arber Xhekaj gaffe devant le filet et le Wild en profite pour marquer un deuxième but en seulement 26 secondes... encore en infériorité numérique. 2-0 Wild. Le but est crédité à Connor Dewar.

09:19 - BUT - Brandon Duhaime ouvre la marque.. en infériorité numérique. 1-0 Minnesota.

08:43 - Ryan Hartman (MIN) est chassé pour avoir fait trébucher Josh Anderson.

06:10 - Josh Anderson (MTL) est puni pour rudesse.

00:00 - Début du match.

Les points de presse d'après-match :

____________________

La formation du CH :

Attaquants :

Caufield - Suzuki - Harvey-Pinard

Slafkovsky - Newhook - Anderson

Pearson - Monahan - Gallagher

Pezzetta - Evans - Ylönen

Défenseurs :

Matheson - Savard

Guhle - Kovacevic

Xhekaj - Harris

Gardien :

Montembeault

La formation du Wild :

Attaquants :

Kaprizov - Hartman - Zuccarello

Johansson - Eriksson Ek

Foligno - Rossi - Gaudreau

Maroon - Dewar - Duhaime

Défenseurs :

Brodin - Addison

Middleton - Faber

Mermis - Merrill

Gardien :