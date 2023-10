Est-du-Québec: l’essence plus chère pour les Gaspésiens

Les Gaspésiens paient toujours leur essence plus chère que les autres résidents de l'Est-du-Québec, selon CAA Québec.

Si on compare la région de la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, non seulement l'essence est plus chère que le prix réaliste à la pompe, mais la Gaspésie est aussi la seule région à toujours payer plus de 170 cents le litre d'essence ordinaire.«Ça ne date pas d’hier. Ça remonte à plusieurs années. Dans les derniers mois, on a vu une grosse variation de prix», a déploré le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

Le Bureau de la concurrence refuse toutefois de lancer une enquête après que des députés en aient fait la demande.

Il manquerait des preuves qui démontreraient un comportement anticoncurrentiel proscrit par la loi de la part des pétrolières et des pompistes.

«Je suis déçu de la décision de l’instance concernée. On ne baisse pas les bras. On va continuer à alimenter le dossier», a insisté le député de Gaspé, Sébastien Sainte-Croix.

Il est assez difficile de prouver qu’il y a un comportement anticoncurrentiel, car il y a plusieurs variables externes qui influencent les prix, notamment la concurrence, le transport et la spéculation mondiale.

«À un moment donné, on va demander une enquête avec la GRC et on va faire de l’écoute électronique ! Si le bureau de la concurrence attend que des élus de la région trouvent des preuves pour avancer l’enquête, c’est complètement ridicule!» a ironisé Guy Bernatchez.

Pour le député de Gaspé, les conjonctures externes n'expliquent pas des variations aussi importantes avec les autres régions de l'Est-du-Québec. Il promet de revenir à la charge et d'exiger une enquête de la part du Bureau de la concurrence.