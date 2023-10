Devant la tragique crise humanitaire qui se déroule à Gaza, la chroniqueuse Régine Laurent demande au Canada d’accueillir des réfugiés palestiniens et d’inciter d’autres pays à en faire autant.

«Cette population-là n’a nulle part où prendre la fuite. Ils ne peuvent toujours bien pas se jeter dans la mer!», a déclaré Mme Laurent à l’émission «Le Bilan».

«Le Canada pourrait faire mieux que parler, il pourrait faire plus comme il l’a courageusement fait dans le passé», a-t-elle ajouté.

Celle-ci souhaite voir Justin Trudeau engager la discussion avec d’autres pays pour accueillir les réfugiés palestiniens.

Régine Laurent propose notamment que le Canada organise une conférence visant à établir la capacité des pays à héberger des réfugiés de Gaza.

«Arrêtez de me dire que ce n’est pas possible. C’est possible! Le Canada a une longue histoire d’accueil. Le Canada a toujours été actif lors de catastrophes», soutient-elle.

En plus de sauver des vies, le Canada a plusieurs raisons d’agir ainsi, selon Mme Laurent.

Cette dernière souligne que les réfugiés enrichissent leur société d’accueil. À titre d’exemple, elle mentionne Leonard Cohen, Dany Laferrière et Kim Thuy, dont la présence au Québec est due au fait que le Canada a plusieurs fois tendu la main aux réfugiés de pays aux prises avec des situations politiques dangereuses.

Pour voir le billet de Régine, visionnez la vidéo ci-haut.