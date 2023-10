Fausses allégations d’attouchement sexuel «pour le fun»: un enseignant compensé après avoir été injustement renvoyé

Un enseignant injustement renvoyé de son école pour des allégations d’attouchement sexuel qui aurait été inventées de toute pièce «pour le fun» par des élèves sera compensé de près 45 000 livres sterling en dédommagement.

«Dans une affaire pouvant mener à une fin de carrière, l'enquête doit être aussi complète que possible. C’était bien loin de cela. L'école a accepté le témoignage des élèves les plus jeunes sans contestation ni exploration et a écarté, ignoré ou évité de trouver des preuves contraires», a estimé la juge du travail Martha Street, selon «The Telegraph» lundi.

Jonathan Hawker, qui enseignait les mathématiques et l’informatique dans une école pour filles de Plymouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre, avait été renvoyé en février 2022 pour faute grave, après avoir été suspendu en juin 2021 pour avoir supposément massé les cuisses et les épaules de certaines élèves, selon leurs allégations.

L’une d’entre elles, âgée de 13 ou 14 ans, aurait témoigné s’être sentie «vraiment inconfortable» au moment où l’enseignant lui aurait «massé les épaules et caressé le bras», aurait entendu le panel chargé de rendre une décision, selon le journal britannique.

Sauf qu’un mois après la suspension de l’enseignant, deux élèves plus âgées auraient témoigné avoir entendu le groupe de jeunes accusatrices se vanter d’avoir tenté de faire renvoyer l’enseignant, «parce que c’était fun», selon «The Telegraph».

Malgré cela, le panel chargé de rendre une décision lors de son audience disciplinaire aurait choisi de mettre un terme au contrat de l’enseignant, à partir de conclusions «totalement inadéquates», a estimé le tribunal cette semaine.

En parallèle, une enquête policière s’était conclue par l’abandon des charges contre l’enseignant un mois après son renvoi, sans pour autant lui permettre de faire appel de la décision de l’école.

Sans se prononcer sur la culpabilité de l'enseignant, le tribunal a ainsi tranché que l'enquête de l'école avait été bâclée, lui accordant une compensation équivalente à son salaire annuel, soit 44 868 livres sterling – près de 75 000 $ – en dommages.

«S'il est innocent et qu'un complot dans une cour de récréation peut mettre fin à une carrière et détruire une réputation, son école n'offre pas un environnement de travail sûr à son personnel, en particulier à ses employés masculins», aurait estimé le tribunal.