Forcée d’étudier dans les Caraïbes: sa famille dénonce une «situation hautement discriminatoire»

Après avoir multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer le fait que sa fille soit obligée d’étudier à l’étranger pour devenir vétérinaire, une femme de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, souligne l’inaction du gouvernement.

Rachèle Tremblay tente d'obtenir de l'aide depuis le printemps, alors qu'elle a été forcée de s'expatrier dans les Caraïbes pour réaliser son rêve de devenir vétérinaire, puisque ses notes n’étaient pas assez élevées pour qu’elle puisse intégrer le programme de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. On lui a alors suggéré de faire sa première année d'études à Saint-Kitts-et-Nevis, dans les Caraïbes, avant de revenir au Québec pour sa deuxième année. Toutefois, la demande de transfert de l’étudiante été refusé, et ce même si elle avait une moyenne générale de 98%.

Sans réponse à la lettre ouverte envoyée en mai à la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, la famille s'est tournée vers les élus Donald Martel et Jean Boulet. «Nous ne pouvons pas aider les étudiants québécois qui étudient à l'étranger» et «(...) malheureusement, il n'y a pas d'alternatives» sont les réponses qu'elle aurait obtenues.

«On n'a pas de réponse de personne, ou les réponses qu'on a sont très brèves, pas concluantes. On n'a pas d'aide ou de solution qui est apportée. Présentement, je vis un peu de découragement. Je me sens un peu abandonnée par mon gouvernement», a répondu Mme Tremblay.

Mme Groleau, la mère de la jeune femme, y dénonce aussi ce qu'elle qualifie comme étant une «situation hautement discriminatoire», alors que sa fille doit s'endetter de 300 000 $ pour terminer sa formation. Elle a expliqué que Ross University School of Veterinary Medicine, où Rachèle Tremblay étudie, a le détail des aides financières offertes par chacune des provinces pour y réaliser ses études, et que le Québec est la seule province du Canada qui n'en offre pas.

«Si j'étais née en Alberta, je n'aurais pas de problème. J'aurais une trentaine de mille par session qui me serait offerts pour aller compléter mes études, pis là je n’ai rien», s’est découragée Mme Tremblay.

Elle souhaiterait ainsi que Québec mette en place un projet-pilote qui permettrait d'offrir le soutien financier nécessaire aux étudiants en médecine vétérinaire qui étudient à Ross University, alors qu'ils sont 14 Québécois à le faire présentement.

«On le sait qu'il n'existe rien. Est-ce qu'on peut faire un projet pilote pour accompagner ces 14 étudiants-là qui sont à Ross University?», se demande Mme Groleau.

C'est sans compter qu'il manque de vétérinaires au Québec. C'est pourquoi la mère de famille propose d'aider les étudiants qui suivent leur formation à l'étranger, car «ouvrir des places à Saint-Hyacinthe, ça peut être compliqué».

Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Dr Gaston Rioux, a rappelé qu'il n'y a que 96 places pour plus de 1 000 demandes d'admission au programme chaque année. D'ailleurs, 24 nouvelles places s'ouvriront à Rimouski à l'automne 2024, mais pour Mme Groleau, il faudra en faire plus pour venir en aide aux vétérinaires de la province.

La mère et la fille ne comptent pas baisser les bras et espèrent que leur message sera finalement entendu par les décideurs. Les députés Martel et Boulet ont préféré ne pas nous accorder d'entrevue.