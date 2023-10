Québécoise atteinte d’un cancer fulgurant: son mari algérien se fait refuser son visa cinq fois et ne peut être à ses côtés

Une jeune mère qui se bat contre un cancer fulgurant désespère d’avoir à ses côtés son mari algérien en attente de sa résidence permanente, à qui on a refusé cinq fois la venue au pays malgré l’avis de ses médecins.

«Ce que je demande, c’est qu’on accepte le visa pour des raisons humanitaires afin que mon mari soit là avec moi et mes enfants pour m’aider à traverser toutes ces épreuves», explique Ibtissem Koulali, qui vit à Gatineau depuis 13 ans et qui est citoyenne canadienne depuis 2017.

Originaire d’Algérie, cette maman de 35 ans a déjà survécu à un cancer du sein en 2016. Mais il y a moins de deux mois, le couperet est tombé.

«J’ai un cancer métastasé au niveau de l’estomac, du foie, du poumon et de l’œsophage», raconte-t-elle d’une voix visiblement affaiblie.

Cette employée du gouvernement fédéral, en arrêt de travail depuis le 28 août, subit de la chimiothérapie plusieurs fois par mois. Un traitement qui durera «plusieurs années», selon un billet du médecin que Le Journal a consulté.

Pour l’aider à traverser cette épreuve et s’occuper de ses enfants, âgés de 18 mois et 5 mois, elle essaie de faire venir son mari qui attend sa résidence permanente depuis 2021.

«J’ai fait la cinquième demande [pour un visa de touriste] quand j’ai eu mon diagnostic en août avec un consultant en immigration pour être sûre de ne pas faire d’erreurs avec toutes les lettres des médecins. Trois jours après, on avait une lettre de refus», déplore Mme Koulali.

Pourtant, les lettres des médecins sont claires.

«[La] patiente a besoin d’un soutien moral et physique, nécessitant la présence d’un membre de sa famille, AINSI QUE de son conjoint», peut-on lire.

Refus systématique

Depuis 2020, le couple a essuyé cinq refus pour les demandes de visa de touriste pour son conjoint, qui lui permettrait de rester sur le sol pendant six mois.

«On s’est marié religieusement en France en 2021 et je suis tombée enceinte. Ça a été une grossesse à haut risque et les médecins à Ottawa demandaient à ce que mon mari puisse venir, mais ça a été refusé. J’ai dû accoucher toute seule», se désole-t-elle.

Pour que son mari puisse rencontrer son fils, Mme Koulali a dû voyager en France pour le lui présenter. Elle y est restée six mois et est de nouveau tombée enceinte.

Photo fournie par Ibitssem Koulali

«C’était la panique pour moi [cette nouvelle grossesse], parce que je savais que ce serait compliqué d’avoir un nouveau bébé sans mon mari, toute seule au Canada, après avoir déjà eu une grossesse très difficile», poursuit-elle, en expliquant avoir failli avorter.

«Je n’ai pas pu», confie-t-elle.

Le couple a lancé une quatrième demande, accompagnée des lettres des médecins, qui a elle aussi été refusée.

«Liens significatifs»

Dans ses lettres, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) indique que les demandes du mari de Mme Koulali ne répondent aux exigences, notamment parce qu’il a «des liens significatifs au Canada» et que «la raison de [la] visite au Canada n’est pas compatible avec un séjour temporaire», peut-on lire dans la lettre consultée par Le Journal.

PHOTO FOURNIE PAR Ibitssem Koulali

Pour Mme Koulali, ces refus n’ont pas de sens.

«En parallèle, ma sœur et mon père ont fait des demandes et ont eu le droit de venir me voir pour m’aider. Ils sont toujours partis après six mois», affirme-t-elle.

«Je ne comprends pas qu’on nous refuse ça alors que je me porte garante de lui, que j’ai un logement, un bon emploi. Ils disent avoir peur qu’il ne quitte pas le Canada, mais on fait aussi des démarches pour qu’il immigre légalement ici», souligne-t-elle.