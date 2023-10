Cambriolages à Québec: l’identité du suspect dévoilée par la police

La police de Québec demande finalement l’aide de la population pour retrouver le présumé voleur qui sévit dans La Cité-Limoilou depuis plusieurs semaines.

La porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Marie-Pier Rivard, a confirmé mardi matin qu’Éric Normandin faisait l’objet d’un mandat d’arrestation.

Éric Normandin mesure environ 6’0’’ (1,83 m) et pèse environ 170 lb (77 kg). Il a les cheveux bruns courts, les yeux bleus et porte des lunettes de vue.

L’homme de 37 ans est lié à plus d’une quinzaine de dossiers d’introduction par effraction dans le secteur depuis le début du mois de septembre.

Le Journal a d’ailleurs parlé à plusieurs de ses victimes qui ont eu le malheur de recevoir sa «visite» plus d’une fois dans un court laps de temps. «Ce dernier serait toujours très actif et pourrait se trouver dans ce même arrondissement», indique Mme Rivard.

Une annonce tardive

En plus de partir avec l’argent de la caisse ou du coffre-fort quand c’était possible, l’homme aurait causé des dizaines de milliers de dollars en dommage en tentant de s’introduire dans les établissements.

L’impatience commençait à se faire sentir, ce week-end, du côté des commerçants qui ont été forcés d’investir dans des systèmes de sécurité, en vain.

«C’est décourageant de voir [...] que l’homme court toujours. Il devrait y avoir une plus grande présence policière sur le terrain», avait lancé au Journal Ulises Sedano, propriétaire de la boulangerie La Molette.

La demande d’aide à la population pour retrouver le voleur est un soulagement pour les commerçants, qui considèrent toutefois que la police a tardé à agir.

«Il était temps, je trouve que ça a été long. Le meilleur moyen d’attraper quelqu’un qu’on cherche, c’est de le montrer partout!» peste Philippe Racine, propriétaire du Bistro Saint-Malo.

Longue feuille de route

Véritable kleptomane, Éric Normandin a une longue feuille de route en matière carcérale qui remonte à l’année de ses 18 ans, en 2004, notamment à Québec et à Sherbrooke.

En 2021, il a reçu une peine de 18 mois de prison pour plusieurs vols, introductions par effraction, méfaits et entraves aux agents de la paix. Il a accumulé plusieurs autres peines pour des infractions similaires en 2008, 2005 et 2004.

Huit ans plus tôt, il écopait de 30 mois de prison, sa plus longue incarcération, pour production de substance illégale.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-2447.