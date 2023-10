Jada Pinkett Smith affirme qu’elle n’a pas trompé Will Smith

Jada Pinkett Smith assure qu’elle n’a pas trompé son mari, Will Smith.

L’actrice a révélé récemment que, s’ils n’ont pas divorcé, ils sont séparés depuis 2016. «J’ai besoin que les gens sachent que je n’ai pas trompé Will Smith», a-t-elle insisté dans l’émission TalkShopLive, en référence à une discussion en 2020 sur son «aventure» avec le chanteur August Alsina lors de son émission Red Table Talk. «Et quand vous lirez [mon autobiographie, Worthy], vous comprendrez pourquoi la [discussion] Red Table a eu lieu.»

August Alsina avait précédemment affirmé que Will Smith lui avait donné «sa bénédiction» pour sortir avec Jada Pinkett Smith «en raison de la mutation de leur mariage en partenariat de vie».

La star de Girls Trip a poursuivi: «En toute honnêteté, j’aime où je suis. En ce qui concerne Will, ma relation avec lui, vous savez, nous avons traversé cette longue période de séparation... afin de cheminer séparément et de faire un bout de chemin ensemble.»

Elle a ajouté: «Il semble que nous soyons arrivés à quelque chose de très, très beau ensemble. Alors, je suis heureuse. Oui, c’est là où j’en suis. Dans ce chapitre de ma vie, je suis enfin heureuse.»

Le couple s’est marié en 1997, et Jada Pinkett Smith a récemment révélé leur séparation depuis sept ans. Ailleurs dans l’interview de TalkShopLive, Jada Pinkett Smith, 52 ans, a confié qu’elle et Will Smith, 55 ans, ont «guéri ensemble».

«Il s’est passé pas mal de choses au cours des deux dernières années, et Will et moi avons fait beaucoup de chemin ensemble. Et, vous savez, nous sommes revenus à cette interdépendance, à ce bel espace d’amour entre nous, en famille. Nous sommes en train de trouver une solution, et c’est une belle solution. C’est magnifique. Il y a beaucoup d’amour.»

Le couple a deux enfants, Jaden, 25 ans, et Willow, 22 ans. Will Smith a également un fils de 30 ans, Trey, avec son ex-femme, Sheree Zampino.

