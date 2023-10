Dépression saisonnière: les suppléments de vitamine D peuvent-ils vraiment pallier au manque de soleil?

Lorsque les températures se rafraichissent et que le soleil se fait moins présent, vous êtes nombreux à ressortir vos comprimés de vitamine D. Mais est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Et si oui, quelle quantité de vitamine D devrait-on prendre? On fait le point avec une pharmacienne.

Quel rôle joue la vitamine D sur notre santé?

La vitamine D favorise l’absorption du calcium dans le corps, contribuant au maintien de la santé des os, explique la pharmacienne Marie-Michèle Ghazal.

Si certaines personnes attribuent d’autres bénéfices à la vitamine D, notamment en lien à la prévention de certains cancers ou du diabète, cela ne fait pas encore l'objet d'un consensus parmi les experts. Même si d'autres recherches doivent être effectuées, les études actuellement disponibles offrent pour le moment des résultats mitigés, insiste celle qui publie du contenu informatif en lien avec la santé sur ses comptes Facebook et Instagram.

Comment peut-on faire le plein de vitamine D?

Exposer notre peau au soleil est le moyen le plus connu pour avoir sa dose quotidienne de vitamine D. De nombreux facteurs peuvent toutefois limiter notre absorption de la «vitamine Soleil», comme le smog, la présence de nuages, l’application d’un écran solaire, l’âge ou encore la couleur de la peau.

«Tous ces facteurs font en sorte qu’on ne peut pas vraiment savoir combien de vitamine D on a produite avec notre peau», explique la docteure en pharmacie.

Les œufs (surtout le jaune) et les poissons gras sont également riches en vitamine D. Certains aliments sont aussi enrichis en vitamine D: la margarine, le lait de vache et ses substituts et le yogourt.

Quelle quantité de vitamine D devrait-on consommer?

Les recommandations en ce qui concerne les quantités de suppléments de vitamine D que l’on devrait consommer varient d’une personne à l’autre. Marie-Michèle Ghazal suggère de vous adresser à votre pharmacien, qui pourra vous conseiller en fonction de votre mode de vie et des autres suppléments que vous prenez.

Selon Santé Canada, les personnes âgées entre 2 et 50 ans devraient puiser la vitamine D dont elles ont besoin dans leur alimentation. Si leur alimentation ne suffit pas, l’organisme fédéral suggère un supplément de 400 UI par jour. Au-delà de 50 ans, il est recommandé de prendre un supplément de vitamine D de 400 UI chaque jour.

Ostéoporose Canada recommande pour sa part à toutes les personnes en santé de 19 à 50 ans, incluant les femmes enceintes et qui allaitent, de prendre un comprimé de 400UI à 1000UI chaque jour. Les personnes de plus de 50 ans ou à risque de souffrir d’ostéoporose peuvent prendre un supplément de 800Ul à 2000Ul, toujours selon Ostéoporose Canada.

Marie-Michèle Ghazal apporte toutefois un bémol: des études récentes «remettent en doute les réels effets de la supplémentation en vitamine D par les suppléments sur la prévention des chutes et des fractures des os chez les personnes en bonne santé».

Dans tous les cas, si vous souhaitez prendre un supplément, la pharmacienne recommande d’opter pour de la vitamine D3, qui serait la mieux absorbée par le corps.

Prendre de la vitamine D en automne et en hiver peut-il prévenir la dépression saisonnière?

«Il n’y a pas vraiment de preuves claires, à ce jour, que les suppléments de vitamine D peuvent soulager les symptômes [de la dépression saisonnière], même si les taux sanguins de vitamine D sont souvent plus bas chez les patients qui ont un trouble affectif saisonnier», soutient la pharmacienne.

Pour les personnes qui vivent de la dépression saisonnière, la pharmacienne recommande plutôt de se tourner vers la luminothérapie ou la psychothérapie, selon une approche cognitivo-comportementale.