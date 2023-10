Alors que le secteur public et le gouvernement semblent loin d’une entente, François Legault a brandi mardi le spectre d’une grève générale illimitée qui pourrait démarrer le 31 octobre.

Les syndicats ont démenti cette déclaration du premier ministre et pour l’analyste de l’émission «La Joute», Thomas Mulcair, ce n’est pas ce scénario qui est le plus probable.

«J’ai toujours eu cette impression que M. Legault essaye de rester l’ancien ministre de l’Éducation, l’ancien ministre de la Santé, le gars qui est un bon gestionnaire, [...] le bon père de famille, mais je suis persuadé que le gouvernement essaye de créer des conditions où il va pouvoir agir avec une loi spéciale», soutient-il.

Ce dernier a très peu d’espoir de voir les deux parties s’entendre à court terme.

«Je suis très pessimiste sur la capacité de ce gouvernement de bouger assez pour éviter le chaos dans les services publics», clame le jouteur.

De son côté, Joëlle Boutin est d’avis que la situation économique actuelle est favorable aux syndicats et aux travailleurs du secteur public.

«Le nerf de la guerre, ce sont les conditions salariales. C’est de ça que les syndicats veulent parler. Ils ne parlent que de ça, donc le gouvernement n’aura pas le choix de peut-être trouver une voie de passage à ce niveau-là», affirme-t-elle.

Finalement, Mathieu Bock-Côté se montre plutôt critique envers la position des syndicats dans ce conflit de travail.

«J’ai l’impression que ces gens-là ont une absence totale de considération pour l’équilibre des finances publiques. Comme si, désormais, on était à l’heure de la dépense éternelle et infinie», indique le jouteur.

«Dans un monde idéal, il faut payer tout le monde beaucoup plus cher, avoir beaucoup plus de vacances et s’assurer que tout le monde a deux mois de vacances... Dans un monde idéal, il y a plein de choses qui devraient avoir lieu; des sucres d’orge pour chacun! Le fait est que l’État québécois n’a pas les moyens de payer davantage», ajoute-t-il.

