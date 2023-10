Premier recul de l’inflation depuis le mois de juin

La hausse des prix dans les épiceries a continué de ralentir d’une année à l’autre en septembre, tout comme les prix du transport aérien, mais le coût de l’essence a continué d’augmenter, selon les données de Statistique Canada publiées mardi.

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a ainsi augmenté de 3,8% d’une année à l’autre en septembre, en baisse par rapport à la hausse de 4% enregistrée au mois d’août.

Le ralentissement d’une année à l’autre a notamment été attribuable à la baisse des prix du transport aérien (-21,1%). «Cette baisse a coïncidé avec une hausse graduelle des vols offerts par les compagnies aériennes au cours des 12 mois précédents», a noté Statistique Canada.

Les données montrent aussi que les Canadiens ont déboursé plus pour payer leur essence d’une année à l’autre en septembre (+7,5%).

Acheter des fruits et du poisson coûte cher

Du côté des épiceries, la croissance des prix a continué de ralentir en septembre, «mais elle est demeurée supérieure à l’inflation globale», estime l’agence fédérale.

En effet, les prix ont augmenté de 5,8% d’une année à l’autre après avoir progressé de 6,9% en août.

Les prix de la viande (+4,4%), des produits laitiers (+4%) et du café et du thé (+2,7%) ont notamment connu des augmentations «moins prononcées» d’une année à l’autre.

En revanche, les prix des fruits frais (+3%), du poisson (+5,1%), des produits de boulangerie (+8%) et des graisses et huiles comestibles (+14,8%) ont affiché une croissance plus marquée d’une année à l’autre en septembre comparativement à août.

Selon Statistique Canada, la croissance des prix a augmenté dans six provinces entre août et septembre.

Au Québec, le taux d’inflation a atteint 4,8% d’une année à l’autre en septembre. Le Québec est, avec la Nouvelle-Écosse, la province qui a le taux d’inflation le plus élevé au Canada.

Rappelons qu’à l’échelle du pays, l’inflation était de 3,3% au mois de juillet, avant d’atteindre 4% en août dernier.

