Magog adopte des règlements pour favoriser les logements abordables

Plusieurs villes en Estrie prennent le taureau par les cornes et s'attaquent à la crise du logement. Parmi elles, Magog veut plus de logements abordables sur son territoire et met donc en place une série de mesures pour s'attaquer à cette problématique.

Lundi soir, le conseil municipal a adopté des règlements en ce sens. Il est maintenant impossible de transformer des logements locatifs en condos plus luxueux. Les promoteurs devront aussi avoir au moins 15 % de leurs logements qui sont abordables. Les promoteurs contactés ont préféré ne pas se prononcer sur la question.

Les propriétaires de condos devront aussi débourser une compensation à la Ville. Celle-ci servira à acquérir de nouveaux terrains et à construire des logements abordables.

Une initiative qui ne règle pas complètement le problème, selon le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Les logements abordables ne le sont pas vraiment, estime le regroupement qui souligne qu’on se fie au marché actuel. Il croit qu’il faudrait plutôt construire des logements sociaux.

Les Jardins de la Falaise vont de l’avant

La Ville a aussi été de l'avant avec le projet résidentiel Les Jardins de la Falaise, malgré l'opposition des citoyens du secteur. Ces derniers craignent l’augmentation du parc automobile, la perte de quiétude et l’impact qu’aura un tel projet sur la valeur de leurs résidences.