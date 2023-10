Marie-Mai explique pourquoi l’identité de son nouvel amoureux restera secrète

À 39 ans, Marie-Mai a appris de ses erreurs; la chanteuse qui dévoilait tout de son quotidien et de ses amours a fait place à la fiancée qui préfère garder secrète l’identité de son actuel conjoint afin de préserver sa nouvelle relation.

«Je n’avais aucun de désir de retomber en amour. J’avais la certitude que j’allais passer ma vie célibataire», explique Marie-Mai à Marie-Claude Barrette dans le plus récent épisode du balado Ouvre ton jeu.

Précaution assumée

Séparée du père de sa fille, le musicien David Lafleche, depuis un moment, l’auteure-compositrice-interprète parle de sa nouvelle relation avec une précaution assumée.

«Ma vie intime, on dirait que je la valorise encore plus. Cela s’est fait tout seul au début [le fait de ne pas parler publiquement de cette relation]. Avec lui, je me sens écoutée, vue et entendue», raconte-t-elle.

«Ça serait facile pour moi de tout partager, mais crime, je dis tout de moi! Je me considère [comme] extrêmement généreuse déjà. De vouloir ne pas tout partager de mon couple, cela n’enlève rien à tout ce que j’offre déjà», poursuit celle qu’on a connue à l’âge de 18 ans à l’émission Star Académie.

Si elle refuse de dévoiler l’identité de son fiancé, avec qui elle est en couple depuis un an, la chanteuse et animatrice consent toutefois à raconter à quel point ce dernier la fait sentir bien et «lui permet de baisser les armes» avec son calme, son écoute et la profondeur de ses discussions.

«Juste respirer et être bien, juste mettre ma tête sur son épaule et me sentir en sécurité. Il m’a apporté beaucoup de paix», relate l’artiste qui se décrit comme une amoureuse beaucoup plus patiente, à l’écoute et aimante avec les années.

Le meilleur des deux mondes

Pour la maman de Gisèle, six ans, il était important de bien faire les choses et d’y aller par étape avec cette nouvelle histoire d’amour. «Cela a semblé rapide pour le public, mais David et moi étions séparés bien avant de publier notre message sur les réseaux», dit-elle.

Elle avoue que le rapport qu’elle entretient avec le père de sa fille présentement est celui qu’elle aurait souhaité vivre pendant leur relation amoureuse. C’est ce qui leur permet de prendre des vacances en famille et de souper ensemble chaque semaine.

«Aujourd’hui, la beauté de notre relation est sans nom. On a probablement sauvé sa jeunesse [celle de leur fille]. Mon ex joue au golf avec mon chum. C’est ce que je souhaite à toutes les personnes qui passent à travers cela, mais je sais que cela n’est pas toujours possible», ajoute Marie-Mai.

En chansons toutefois, l’artiste n’a pas l’intention de commencer à se censurer. Surtout qu’elle considère que tout ce qu’elle vit, elle le vit pour le raconter.

«Pour moi, il y a vraiment quelque chose de vulnérable à ne pas se mettre de barrière, de ne pas mettre un baume pour que ce soit beau, de parler de ce qui est beau et moins beau parce que je pense qu’on est tous dans la même affaire. On a besoin d’entendre qu’on n’est pas tout seul», estime-t-elle.

