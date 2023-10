Monsieur Legault, il faut pousser plus loin la réflexion sur le mode de financement des universités anglophones

Je suis et serai toujours un Québécois francophone. J’ai le privilège d’enseigner le droit à des francophones en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick. J’ai grandi à Québec et obtenu trois diplômes à la Faculté de droit de l’Université McGill. Mon succès est entièrement attribuable au système public d’éducation québécois. Je suis alarmé de voir le gouvernement Legault mettre en péril le système d’éducation qui a rendu possible des histoires comme la mienne.

Vendredi dernier, le gouvernement Legault annonçait que les frais de scolarité des étudiants canadiens qui fréquentent une université anglophone au Québec passeront d’environ 9000$ à environ 18 000$.

Les fonds récoltés permettraient en partie au gouvernement d’améliorer le financement des universités francophones. Il ne semble y avoir aucune exception pour les francophones hors Québec qui ne peuvent, en raison de leur langue, qu’étudier au Québec.

Les étudiants

D’entrée de jeu, je ne nie pas que le financement des universités francophones québécoises doit être accru. Comme la majorité de mes collègues, je décrie le fait que les gouvernements provinciaux ont fait porter aux étudiants une part de plus en plus importante du financement des universités dans les dernières décennies. À mes yeux, c’est régressif et c’est un choix de société qui freine notre avancement.

Par contre, le gouvernement Legault ne saisit pas l’occasion d’entamer une réflexion plus large sur le modèle de financement des universités francophones. Il se contente de prétendre que les étudiants canadiens tirent un avantage indu des universités québécoises puisque la majorité quitteraient la province après leurs études. Pire encore, le gouvernement Legault fait porter le blâme et le coût du problème entièrement aux étudiants.

Frais de scolarité

Nos frais de scolarité ne sont pas un cadeau. Ils constituent un choix de société et un tremplin vers une société équitable et multiculturelle. Les étudiants canadiens qui étudient au Québec paient déjà environ le double des frais de scolarité des étudiants québécois. Les contribuables québécois ne subventionnent pas leur éducation – qui coûte d’ailleurs le même prix dans les autres provinces.

En augmentant ainsi leurs frais de scolarité, le gouvernement nuit à la compétitivité de nos universités et envoie un message aux étudiants canadiens qu’ils ne sont pas bienvenus au Québec. Nos universités s’enrichissent des étudiants canadiens qui étudient chez nous. Notre société s’enrichit quand ils demeurent dans la province.

Grand nombre de mes collègues à l’Université McGill ont étudié le droit civil à cause de l’abordabilité du programme et ont ensuite choisi de joindre le Barreau du Québec et demeurer au Québec – dans la langue qu’ils ont apprise à Montréal. Notre système de justice régit tous les Québécois. Sa légitimité et sa stabilité découlent d’une profession diverse, à l’image de la société et des justiciables.

À titre de professeur de droit, je constate une décroissance de la diversité socioéconomique quand les frais de scolarité sont trop importants. Bien que j’aie grandi dans une famille relativement aisée, j’aurais moi-même choisi une autre profession si j’avais dû payer de tels frais. Je ne peux qu’imaginer l’impact de la mesure du gouvernement Legault sur les domaines d’études moins rémunérateurs.

Plus que l’unilinguisme

Il est naïf de penser que la prochaine génération de défenseurs des droits linguistiques sera unilingue. L’Université McGill m’a permis d’aspirer à des choses dont j’ignorais l’existence. Mon éducation m’a entre autres permis de pratiquer le droit aux États-Unis et de l’enseigner dans trois provinces. Je parle évidemment couramment l’anglais, mais j’ai grandi à Québec et je parlais très peu anglais avant mes études secondaires.

Mon attachement au Québec, et à la langue française, n’est pas le produit de mon unilinguisme. Comme mes collègues de l’Université McGill, je fais le choix de vivre en français et de valoriser ma langue maternelle.

Notre société serait méconnaissable si ce n’était de l’adoption de la Loi 101 en 1977. Son futur est tributaire d’une défense vigoureuse de notre identité sociolinguistique. J’espère que le gouvernement Legault se montrera à la hauteur de notre héritage en renonçant à sa mesure simpliste qui antagonise les étudiants canadiens qui peuvent contribuer à notre projet de société.

Photo fournie par Phil Lord

Phil Lord, professeur de droit à l’Université de Moncton