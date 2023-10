Ottawa pourrait trouver une «voie de passage» avec Google

Ottawa ne ferme pas la porte à l’option privilégiée par Google pour rémunérer les médias: la mise sur pied d’un fonds indépendant destiné au journalisme canadien.

À l’origine, la loi C-18 sur les nouvelles en ligne prévoyait – et prévoit toujours – la conclusion d’ententes obligatoires entre les médias canadiens et lesdits géants du web, Meta et Google.

Or, la ministre du Patrimoine Pascale St-Onge ne semblait pas rechigner à l’idée, mardi matin, d’en arriver à une «voie de passage» avec son interlocuteur, puisque le résultat final du projet de loi est de freiner l’hémorragie du secteur journalistique en forçant les multinationales à contribuer.

«Le but ultime, évidemment, c’est de faire en sorte qu’on amène plus d’argent dans le système pour soutenir les salles de nouvelles à travers le Canada, et donc mon intention, c’est de continuer d’avancer avec C-18, mais de trouver la voie de passage», a déclaré la ministre St-Onge.

L’idée d’un fonds indépendant est défendue par Google depuis des mois, et l’a été encore une fois pendant un processus de consultation qui s’est déroulé en septembre.

De nouvelles menaces sont tombées au début octobre, lorsque Google Canada a annoncé qu’il se préparait à censurer le contenu journalistique de ses moteurs de recherche afin de se substituer à ses obligations en vertu de C-18.

Meta, lui, est pratiquement écarté des discussions à ce stade-ci. L’omniscient géant de la tech contrôlé par Mark Zuckerberg a banni le partage de contenu sur ses plateformes Facebook et Instagram et n’a même pas participé au processus de consultations du mois dernier. Rien pour l’instant ne semble indiquer un changement de direction de son côté.

Malgré son ouverture, et sous la pression de Google qui dit vouloir imiter Meta, la ministre n’a pas l’intention de rayer les grands principes de C-18 pour autant.

Une voie de passage semble donc s’ouvrir, mais encore faudra-t-il s’entendre sur les montants.