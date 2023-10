Saguenay : 142 M$ d'investissements dans les infrastructures en 2024

La Ville de Saguenay a adopté une série de règlements d'emprunts mardi pour financer des investissements de 142 millions $ dans ses infrastructures en 2024.

«C'est sûr qu'on va demander l'aide de Québec, même si personne ne pense que ça va marcher», a avancé le conseiller responsable de la Commission des finances, Michel Potvin.

Les conseillers ont voté des emprunts totalisant 63 millions $ et pris connaissance d'autres intentions d'emprunts pour 42 millions $ supplémentaires. Quelque 80 % des investissements à venir sont concentrés dans le pavage et les services d'égouts et d'aqueduc.

«Si on ne fait rien, ça va coûter encore plus cher aux contribuables, a dit la mairesse de Saguenay Julie Dufour. On a bien dit qu'on mettrait 1 milliard de dollars en 7 ans dans nos infrastructures.»

Les emprunts déjà approuvés sont amortis sur une période minimale de 5 ans. Le remboursement des projets de réfection d'aqueduc, d'égouts et de pavage, dont le plus important à 27,7 millions $, est réparti sur 20 ans.

«Sur 20 ans, chaque million nous coûte 90, 95 000 $ en raison de la hausse des taux d'intérêt», a précisé Michel Potvin.

Le conseiller responsable des Finances assure que les travaux de 2024 n'auront pas d'impact sur le prochain compte de taxes.

«Le plan ne sera pas encore commencé, a-t-il expliqué. Mais pour 2025, et surtout 2026, on a parlé de 2 % de plus qu'à la normale, si on n'a pas l'aide du gouvernement.»

Saguenay réclame depuis plusieurs mois que Québec lui rembourse la moitié des coûts de son service de police, 34 millions $. Elle souhaite aussi récupérer une somme de 30 millions $, sinon plus, du Fonds des générations.

Saguenay et ses contribuables ont-ils les moyens de financer 1 milliard $ de travaux en 7 ans?

«On est moins nombreux pour payer», a reconnu la mairesse Dufour.

Un économiste à la retraite de l'Université du Québec à Chicoutimi, Gilles Bergeron, critique le plan triennal adopté il y a deux semaines, qui double les investissements de 2024 par rapport à ceux de 2023.«C'est un changement de discours complet, a-t-il noté. Ça manque de cohérence et de crédibilité. On pourrait au moins dire aux gens combien ça va leur coûter. Ce n'est pas parce qu'on crie sur la place publique qu'on veut 40 millions $ qu'on va l'obtenir.»

«Je pense qu'un nouveau responsable des finances, avec un nouveau regard, serait le bienvenu», a-t-il ajouté.

Le responsable de la commission des Finances garde la confiance de la mairesse.

«Les orientations du comité des finances sont politiques, mais le budget est préparé en collaboration avec nos fonctionnaires», a-t-il rappelé.

D'autres règlements d’emprunts seront adoptés à la prochaine séance du conseil.