Saint-Ambroise: RSI Environnement veut agrandir son usine

RSI Environnement voit grand pour son usine de Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque l’entreprise de traitement des sols contaminés souhaite avoir le feu vert pour un projet d'agrandissement de plus de 25 millions $.

«Le projet est en deux parties. La première, c’est l'élargissement des permis. Ce qu’on veut faire, c’est traiter des nouvelles matières dédiées à l'enfouissement ou qui sont traitées à l’extérieur du Québec. La deuxième, c'est l'implantation d'un deuxième procédé thermique qui est sous le même concept que nous avons actuellement, donc un four rotatif avec une deuxième chambre à combustion», a expliqué Luc Caza, directeur des ventes chez RSI Environnement.

En obtenant de nouveaux permis, l’entreprise souhaite faire le traitement des gaz réfrigérants.

«Il n’y a pas d’options au Canada présentement pour les détruire, c’est envoyé aux États-Unis, donc on veut donner une option canadienne et québécoise pour ces matières-là», a-t-il continué.

À terme, 6 à 10 nouveaux emplois pourraient s'ajouter aux 60 actuels. Le projet est présentement en période de consultation publique.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a mis à la disposition de la documentation sur le projet dans un local de la municipalité de Saint-Ambroise.

Les documents sont disponibles jusqu'au 27 octobre. Jusqu'à présent, aucun citoyen ne s'est présenté sur place.

Une séance d'information, organisée avec le BAPE, se tiendra également mercredi soir, à 19h30.

«Les citoyens pourront poser leurs questions. Suite aux questions et commentaires qui vont être acheminés au BAPE, nous allons savoir si nous avons besoin de rencontres, de médiation, de rencontres ciblées ou d'un bureau d'audience publique», a affirmé M. Caza.

La compagnie se veut rassurante. «Ça fait 20 ans chez RSI que nous opérons sécuritairement. Ça fait 20 ans que nous démontrons avec des données que nous n'avons pas d’impacts sur notre l'environnement», dit le directeur des ventes.

«Pour les citoyens, ils ne verront pas de différences majeures. Nous sommes autorisés à traiter 100 000 tonnes et on n’en a demandé pas plus. Les citoyens ne verront pas plus de camions ou de bruits qu’avant», a ajouté Luc Caza.

Si le projet évite les audiences publiques, les nouveaux permis pourraient être acquis aussitôt qu'en mars 2024 et la deuxième unité thermique devrait être construite d'ici la fin de 2025.