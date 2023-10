Série originale de Club illico: un prix à Cannes pour «À propos d’Antoine»

La série À propos d’Antoine, qui raconte avec beaucoup de douceur, d’émotion et de vérité le quotidien d’un ado lourdement handicapé et de sa famille, a été décorée mardi aux Diversify TV Awards du MIPCOM, à Cannes.

Cette production originale de Club illico s’est distinguée dans la catégorie Representation of Disability – Scripted, pour laquelle 165 candidatures en provenance de 27 pays avaient été originalement soumises. Ces prix visent à récompenser des productions faisant la promotion de la diversité et de l’inclusion à la télévision.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

La cérémonie a eu lieu au Palais des Festivals de Cannes.

À propos d’Antoine, qui est produite par ComediHa! en collaboration avec Québecor Contenu, a aussi remporté le prix de la meilleure fiction francophone étrangère au Festival de la fiction de La Rochelle, en France, et la série sera présentée en novembre dans la Compétition internationale de séries du GIFF 2023, soit le Geneva International Film Festival.

Le tournage de la deuxième saison bat son plein à Québec, où se déroule l’action.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

À propos d’Antoine raconte l’histoire de Julie (Cathleen Rouleau), qui entame une nouvelle vie amoureuse avec Marc (Claude Legault). Elle se retrouve alors aspirée dans une famille hors du commun et devient la belle-mère de deux enfants, dont Antoine (Antoine Parent-Bédard), qui est handicapé, autiste, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau.

C’est Amuz Distribution qui distribue la série à travers le globe.