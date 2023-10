Shannen Doherty donne des nouvelles à ses fans de son combat contre le cancer

Shannen Doherty a donné à ses fans des nouvelles de son combat contre le cancer.

Dans un post Instagram publié dimanche (15 octobre 23), la star de Beverly Hills, 90210 a posté des mots d'encouragement destinés à elle-même ainsi qu'à ses abonnés.

« Aujourd'hui a été une journée difficile », a légendé l’actrice sur un selfie. « Pour des raisons évidentes, et d'autres qui le sont moins. Mais tous les jours, je me relève et j'espère aller mieux. Que les gens aillent mieux. Que ce qui est évident n'est pas forcément compliqué. »

Elle a également ajouté un message énigmatique : « Si je m'envoie de l'amour et de la paix, j'envoie aussi de l'amour à chacun d'entre vous. Même à ceux qui m'ont menacée la semaine dernière... Que Dieu soit dans vos cœurs. »

L'actrice n'a pas précisé la nature des menaces reçues.

Shannen Doherty a évoqué pour la première fois son cancer du sein en 2015. Le cancer est entré en rémission en 2017, mais est revenu et s'est aggravé au stade quatre en 2020. En juin 2023, elle a révélé qu'il s'était propagé au cerveau.

