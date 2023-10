Trek Rose Trip: L'aventure d'une vie pour 6 femmes de la Mauricie

Six femmes et amies de la Mauricie n'ont pas froid aux yeux, mais plutôt soif d'aventure puisqu’elles se préparent à vivre l'expérience de leur vie : une épreuve dans le désert du Maroc, un un défi entièrement féminin et pour une bonne cause.

Gysanne Lacerte qualifie ses coéquipières et elle de folles. Elles ont soif d’aventure et plusieurs d’entre elles ne sont pas à leur premier défi sportif d’envergure, mais c’est la première fois qu’elle réalise une aventure aussi imposante que celui du trek d’orientation Rose Trip dans le désert du Maroc.

C'est énormément de marche puisque pendant trois jours, elles vont parcourir plus d'une vingtaine de kilomètres, et ce, tous les jours.

L'objectif est de quotidiennement trouver des balises en parcourant le moins de distance possible. La liste du matériel est courte. Elles ont seulement droit à une boussole, une carte et un rapporteur topographique.

Une petite formation leur aura permis d’apprendre comment fonctionnent leurs trois outils.

«Si on perd le cap, c'est là que notre balise, on ne va pas la valider. On va la chercher et on va augmenter nos kilomètres. Déjà qu’on va faire de 22 à 25 kilomètres. J'aimerais ça revenir le soir au bivouac», a raconté en riant Gysanne Lacerte.

On ne parle pas de quelques semaines ou mois d'entraînement, mais plus tôt de plus d’un an de préparation. Les deux équipes se sont entraînées ensemble.

Elles ont escaladé des montagnes avec des 700 mètres de dénivelé pour imiter les dunes du désert. Elles ont pratiqué le yoga chaud pour s'habituer à la chaleur du lieu. Elles ont musclé leurs jambes pour avoir moins de douleur lors du défi. Sans oublier qu’elles ont marché des centaines de kilomètres.

«Il faut vivre une journée avec notre sac à dos, avec tout notre stock à l'intérieur, il faut essayer nos bottes, nos bâtons de marche. Ce n’est pas juste une petite marche dans la rue», a expliqué Vicky Lavigne, participante au défi.

Mais pourquoi décider de relever un défi comme celui du Rose Trip Trek? Entre autres, pour le ressourcement et l’introspection qu’elles devront faire sur elle-même, mais aussi pour la cause.

Les participantes connaissent toutes quelqu’un de près ou de loin qui a déjà été touché par le cancer du sein. Le défi demande de réunir des fonds pour les aider à payer l'aventure qui coûte 12 000 $ par équipe, mais aussi pour soutenir différentes associations comme le Ruban Rose pour le cancer du sein.

Les six femmes sont prêtes et en sont maintenant à leurs derniers préparatifs. Elles prendront l'avion dans une semaine et commenceront leur aventure de trois jours le 26 octobre prochain.