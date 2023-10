Arrêt ou crise cardiaque: connaissez-vous la différence?

Un tiers des Canadiens ne connaîtrait pas la différence entre faire un arrêt cardiaque et avoir une crise cardiaque, selon un récent sondage de Cœur + AVC, qui trouve cette situation inquiétante.

La moitié des Canadiens a été touchée par une maladie du cœur ou encore un AVC, soit parce qu’il en a été lui-même victime, soit parce qu’il est proche d’une personne qui l’a vécu.

Or, un grand nombre de personnes interrogées par l’organisme ne savaient pas faire la différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque, selon des données partagées mercredi par Cœur + AVC.

«Les gens comprennent mal les différentes maladies, leurs signes et symptômes, leurs causes et leurs effets potentiels, y compris des conséquences pouvant être mortelles. Il en reste beaucoup à faire pour sensibiliser l’ensemble de la population», a souligné Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC.

Voici la différence entre ces deux maladies:

- Arrêt cardiaque

D’après Cœur + AVC, l’arrêt cardiaque est considéré comme un «problème électrique». Il survient quand le cœur s’arrête soudainement de battre.

Les signes pour distinguer un arrêt cardiaque sont un effondrement soudain, une perte de conscience et une respiration anormale. Chaque seconde compte à ce moment-là et il faut tout de suite commencer la réanimation cardiopulmonaire (RCR) et avoir un défibrillateur.

- Crise cardiaque

Une crise cardiaque est généralement vue comme un problème de «tuyauterie» du cœur. Elle arrive lors quand la circulation sanguine vers le cœur est ralentie ou bloquée. Souvent consciente, la personne a un pouls et est essoufflée.

Les symptômes sont donc un essoufflement, une pression ou une douleur dans le bas de la poitrine, des étourdissements, une pression dans le haut du dos ou encore une fatigue extrême.

Ces signes passent parfois inaperçus chez la moitié des femmes, a alerté l’organisme.

Quoiqu’il arrive, si vous êtes témoins d’une telle situation, il est important d’appeler le 911.