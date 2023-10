Aucune ambulance ne sera ajoutée à Sherbrooke

Il n'y aura pas d'ajout d'ambulances à Sherbrooke, a tranché le ministère de la Santé, une décision qui est décriée par le syndicat des paramédics de l'Estrie.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS s'engage à tout mettre en œuvre pour libérer plus rapidement les ambulances retenues à l’urgence. Une promesse qui ne rassure d'aucune manière la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Dans le contexte où les découvertures ambulancières sont de plus en plus fréquentes à Sherbrooke, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS avait demandé l'ajout d'une ambulance sur le territoire. Le syndicat des paramédicaux en voulait trois de plus.

Le ministère de la Santé n'en voit pas le besoin ni la nécessité.

«Il n'apparaît pas nécessaire de bonifier les services ambulanciers. La direction s'engage plutôt à assurer une coordination plus serrée afin de libérer plus rapidement les ambulances retenues dans ses urgences», a mentionné la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS par communiqué.

La demande d'ajout faisait suite à une situation survenue dimanche matin dernier, alors qu'un patient avec un code priorité 1 a attendu 58 minutes qu'un véhicule d'un autre territoire vienne à son secours. Les six ambulances sherbrookoises étaient retenues à l'hôpital en attendant la prise en charge de leur patient.

Selon le ministère, à Sherbrooke, «le temps de réponse moyen pour les appels de risque élevé d'arrêt cardio-respiratoire ou de mortalité est de 9 min 48 s [...], se démarquant favorablement avec la moyenne québécoise qui est de 12 min 37 s.»

Ces statistiques doivent être interprétées avec prudence, a prévenu le syndicat. Elles donneraient une fausse interprétation de la réalité sur le terrain.

L'intention du CIUSSS de tout faire en son pouvoir pour libérer plus rapidement les ambulances de ses urgences est louable, mais ce chantier dure depuis des années et l’objectif est loin d’être atteint, selon la députée solidaire Christine Labrie.

En attendant d'y parvenir, la population reste à risque, a-t-elle insisté.

Samuel Côté, président du syndicat des paramédics de l’Estrie, estime quant à lui que l'analyse de la situation devrait être faite par plage horaire, pour cibler les moments les plus problématiques dans une journée.

Agir aux urgences sans bonifier la couverture ambulancière ne règlera pas la problématique et continue de mettre en péril la sécurité des citoyens, a-t-il assuré.